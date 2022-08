CAC40: l'inflation US encourageante porte les cours information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - Malgré des volumes réduits caractéristiques de la période estivale (moins de 3 MdsE échangés aujourd'hui), la Bourse de Paris gagne près de 0,52%, à 6.523 points, dynamisée par la parution de chiffres rassurants quant à l'inflation aux États-Unis, celle-ci s'avérant finalement moins élevée qu'attendu.



Ainsi, après une hausse de 1,3% en juin, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont stagné en juillet en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail, là où Jefferies anticipait une hausse de l'ordre de 0,1% d'un mois à l'autre.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,3% le mois dernier, une progression là aussi un peu en-dessous des attentes des économistes.



Par rapport à juillet 2021, l'indice des prix américain a augmenté de 8,5% en brut et de 5,9% hors éléments volatils, des taux donc légèrement en dessous des estimations moyennes du marché et alors que Jefferies anticipait 8,6% et 6% respectivement.



La publication a logiquement été très bien accueillie outre-Altantique, où les indices US sont en nette hausse, gagnant entre 1.7% (Dow Jones) et 2.3% (Nasdaq). Une dynamique partagée en Europe où l'E-Stoxx50 s'arroge près de 1%, avec un DAX à +1,3% tandis que Londres ferme la marche avec +0,3%.



Plus tôt dans la journée, les investisseurs avaient déjà été attentifs aux chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne.



Selon les chiffres de Destatis, l'indice des prix à la consommation a légèrement ralenti à +7,5% sur un an au mois de juillet, contre +7,6% en juin, une décélération qui apparaît insuffisante pour freiner le cycle de relèvement de taux amorcé par la BCE.



Outre l'inflation aux USA et en Allemagne, les investisseurs ont aussi pris connaissance cet après-midi d'une hausse de 1.8% des stocks des grossistes en juin en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,9% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +1,8%).



Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière, alors que ceux d'essence ont baissé, montrent des données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les réserves de brut ont augmenté de 5,5 millions de barils à 432 millions, tandis que celles d'essence ont baissé de cinq millions de barils.

A noter que le baril de Brent s'échange désormais pour 96$ (-0,7%) et que l'euro gagne près de 1,2% par rapport au billet vert, à 1,0336 $.



Dans l'actualité des sociétés, très calme aujourd'hui, la société d'orthopédie Bone Therapeutics a annoncé qu'elle allait acquérir une participation majoritaire au sein de Medsenic, une 'biotech' spécialisée dans les maladies auto-immunes, en vue d'élargir et de diversifier son portefeuille thérapeutique.



Cette transaction doit conduire au regroupement des activités de Bone et de Medsenic qui créeront à elles deux BioSenic, une nouvelle société bio-pharmaceutique de spécialité.



Par ailleurs, Poujoulat affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre (avril à juin) en progression de près de 34% par rapport à la même période de l'exercice 2021-22, à 69,8 millions d'euros, 'confirmant la dynamique de ses marchés dans un contexte de tension énergétique'