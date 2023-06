CAC40: l'indice reprend des couleurs pour la fin de semaine information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine laborieux (-3% entre lundi et mercredi), la bourse de Paris retrouve des couleurs ces derniers jours: après +0,5% hier, elle s'arroge un gain de 1,87% aujourd'hui, à 7270 points, limitant ainsi son recul à 0,6% depuis lundi.



La tendance est portée par l'adoption, jeudi soir, de l'extension du plafond de la dette US jusqu'en 2025 mais aussi par la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.



Ainsi, les investisseurs ont appris aujourd'hui que l'économie américaine avait généré pas moins de +339.000 emplois non agricoles au mois de mai, selon le Département du Travail (DoL), un nombre supérieur de +100.000 aux attentes du marché.



'Des gains d'emplois ont été observés dans les services professionnels et aux entreprises, l'administration, les soins de santé, la construction, le transport et le stockage, ainsi que l'assistance sociale', détaille le DoL.



Notons que le taux de chômage ressort à 3.7% de la population active, en hausse de 0.3 point, tandis que le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, et que le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%.



En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées à la hausse, de 165.000 à 217.000 pour mars et de 253.000 à 294.000 pour avril, soit un solde de révision total de +93.000 pour ces deux mois.



La dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis incite des surcroit les investisseurs à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine... et cela pénalise légèrement les marchés obligataires qui se dégradent légèrement avec des OAT qui prennent +4Pts à 2,855%, des Bunds à 2,31% (+6Pts), des T-Bonds US qui affichent +6,2Pts à 3,663%.

Le Dollar se renforce légèrement face à l'euro, à 1,0725$/E (+0,25%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce qu'à la clôture de la période de souscription, 52.602 souscripteurs dans 94 pays, représentant 45,8% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 353,9 millions d'euros.



Par ailleurs TotalEnergies fait savoir qu'elle procèdera à la restitution du terrain qu'elle occupe à Gravelines (Nord) pour permettre la future implantation des réacteurs EPR2 d'EDF.



Carbios a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'intention avec le thaïlandais Indorama Ventures en vue de former une co-entreprise dédiée à la construction de leur usine commune de bio-recyclage.



Enfin, à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau, Veolia annonce le lancement de son dispositif 'Éco d'Eau', première action collective pour aider les territoires et les industries à faire face à la raréfaction des ressources en eau.