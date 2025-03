CAC40: l'indice plonge, la guerre commerciale gronde information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris chute et conclut la séance en retombant à 8047 points (-1,85%), avec notamment -10,2% pour Stellantis, -8,3% pour STMicro ou encore -5,2% pour Publicis.



Les marchés doivent composer aujourd'hui avec les vents contraires en provenance de la Maison-Blanche : Trump a concrètement lancé les hostilités en matière de guerre commerciale en appliquant sans sourciller les droits de douanes promis au Canada, Mexique et à la Chine... qui, sans surprise, ripostent à leur tour.



Autre bouleversement, Donald Trump a annoncé cette nuit, et à la surprise générale, 'un gel' de l'aide militaire apportée à Kiev. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a de son côté présenté le plan 'ReArm Europe' qui doit permettre au vieux continent de reprendre la main sur sa défense.



' ReArm Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour une Europe sûre et résiliente', a mis en avant la responsable.



La présidente a précisé qu'une hausse des dépenses de défense de 1,5 % du PIB en moyenne de la part des Etats membres générerait un espace budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur une période de quatre ans.



Elle a aussi évoqué la mise en place d'un nouvel instrument qui permettrait de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour les investissements dans la défense. 'Il s'agit essentiellement de mieux dépenser - et de dépenser ensemble', énonce-t-elle.



Dans ce contexte, le CAC40 s'en tire mieux que l'E-Stoxx50 qui lâche 2,8% ou que le DAX40 qui décroche de -3,5%.



A Wall Street, l'annonce surprise de l'application immédiate de 'tarifs' douaniers punitifs a plombé les indices avec -1,6% pour le Nasdaq et -1,9% pour Dow Jones et S&P500, les analystes estimant qu'ils auront immanquablement un effet boomerang sur l'économie US.



Sur le front des statistiques, le taux de chômage est resté inchangé à 6,2% dans la zone euro au mois de janvier, conformément aux attentes, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat.



Les économistes s'attendaient à une stabilité du taux de chômage en janvier, qu'ils voyaient ressortir à 6,3%, c'est-à-dire au même niveau que la première estimation fournie au titre du mois de décembre 2024.



Par rapport à janvier 2024, il affiche une baisse de 0,3 point de pourcentage.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Bunds allemands à 10 ans a dépassé hier le seuil de 2,5% pour la première depuis février 2021, avant de se tasser vers 2,48% (-1,5Pt). Nos OAT restent figées à 2,22%... tandis que la décrue des taux s'accélère outre-Atlantique avec des T-Bonds se détendant de -4,5Pts vers 4,135%, après -8Pts la veille.



La baisse de rémunération pèse sur le dollar qui recule de -0,4% face à l'euro vers 1,0525$/E, et la détente des taux redonne des ailes à l'once d'or (+1,8%) vers 2910 $.





