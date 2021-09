Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : l'indice cède sous le poids des incertitudes information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 10:54









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède plus de 2%, à 6435 points, dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes quant à la situation sanitaire, au calendrier de 'tapering' de la Fed, ou encore à l'égard du problème de dette du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Les investisseurs multiplient ainsi les prises de bénéfices et l'indice parisien décroche, notamment plombé par les valeurs bancaires (Société Générale à -5%, Crédit Agricole et BNP Paribas à -4%). Ce brusque décrochage 'pourrait emmener l'indiceCAC 40sur le support majeur des6300points. Un rebond intermédiaire, même minime, serait le bienvenu afin de contenir ce retournement et avant qu'il ne porte à conséquence sur la tendance de moyen terme', note-t-on chez Kiplink. C'est d'ailleurs dans l'optique d'un potentiel rebond que demain, les investisseurs braqueront yeux et oreilles sur la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), en quête d'un peu de visibilité quant à l'évolution du programme d'assouplissement quantitatif de la banque centrale américaine. 'Après le rapport décevant sur l'emploi et les chiffres moins élevés que prévu de l'inflation publiés la semaine dernière, nous nous attendons à ce que la Fed se montre patiente avant de dévoiler les modalités du 'tapering'', expliquent les analystes de Danske Bank. Autre sujet de préoccupation, le dossier Evergrande, qui menace de faire dérailler l'économie chinoise et qui rappelle, pour certains, la faillite de Lehman Brothers en 2008. 'La confusion est grande lorsque les marchés boursiers évoluent peu ou prou à leurs plus hauts historiques, alors que le plus grand groupe 'high yield' d'Asie, Evergrande, avec 300 milliards de dollars de dette, est sur le point de sombrer, sans que personne ne sache comment la situation sera gérée ou s'il y aura un effet de contagion', s'inquiètent les équipes de Deutsche Bank. Le renflouement d'Evergrande par le gouvernement chinois ne semble pas à l'ordre du jour et une déclaration de cessation de paiement pourrait fragiliser l'ensemble du système financier chinois. Le journal d'État chinois a indiqué qu'Evergrande trouverait plutôt son salut sur les marchés qu'auprès du gouvernement. Du côté des valeurs françaises, Sanofi fait part de la présentation des résultats positifs de phase III d'un traitement associant Libtayo, médicament développé avec Regeneron, à une chimiothérapie, lors du congrès virtuel 2021 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO). Alstom indique avoir signé un contrat de 300 millions d'euros avec le Département des Transports de l'Etat australien de Victoria, pour fournir localement 25 trains X'Trapolis composés de six voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne. Airbus fait part de son intégration au nouvel indice-phare de la Bourse de Francfort, le DAX40, à partir de ce jour, et de sa sortie concomitante du MDAX dont le constructeur aéronautique faisait partie depuis sa naissance en 2000. Enfin, Capgemini annonce ce lundi la signature d'une prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec la chaine américaine de restauration rapide McDonald's.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.08%