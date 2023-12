Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: l'échéance janvier positive aux US, négative dans UE information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Quelle camisole algorithmique ! La bourse de Paris (-0,5%) est littéralement enfermée depuis 9H ce matin entre 7.550 et 7.580, mais recule marginalement dans le sillage du secteur du luxe (LVMH à -1,2%, Hermès à -1,6% et Kering à -2,3%).



Comme souvent lors des toutes dernières semaines de l'année, les volumes d'échanges s'effondrent (1,3MdE négocié en 8 heures) alors que le marché se met sur pause après le rebond en ligne droite de 7 semaines opéré depuis la fin octobre.



Wall Street entame l'échéance de janvier en légère hausse et le S&P500 (+0,4% à 4.735) aligne un 20ème séance sans aucun retracement de -0,5%, le Nasdaq grappille +0,3% sur la lancée des 7 semaines précédentes.



'Après avoir signé un nouveau record en clôture à 7.596,9 points, la logique voudrait que le CAC 40 expérimente des prises de bénéfice cette semaine', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le contexte est propice: il n'y a pas de réunion du côté des grandes banques centrales, peu de statistiques à part les chiffres d'inflation en zone euro et au Royaume-Uni et des volumes en baisse du fait de l'approche des fêtes', explique l'analyste.



Si la semaine pourrait fournir aux investisseurs l'occasion de procéder à leurs tous derniers ajustements de portefeuilles avant la fin de l'exercice, ceux-ci devraient aussi avoir à coeur de préserver les gains exceptionnels signés ces dernières semaines, et au cours de l'année 2023 en général.



Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 17%, soit sa quatrième meilleure performance annuelle en dix ans... le CAC40 'GR' dividendes inclus dépasse les +21% (score au soir du 15 décembre pour la séance des '4 sorcières').



Wall Street n'est pas en reste, avec des gains annuels qui atteignent pour l'instant plus de 12% pour le Dow Jones, presque 13% pour le S&P 500 et quelque 52,5% pour le Nasdaq-100 (+0,4% à 16.695, à moins de 1% de son record absolu).



Les semaines agitées qu'ont récemment connues les marchés ont donc peut-être préparé le terrain au fameux 'rallye de fin d'année', surtout maintenant que la Fed a officialisé son changement de stratégie ('pivot').



Ce phénomène tend néanmoins à se matérialiser lors des cinq dernières séances de l'année qui se termine et des deux premières de celle qui commence.



Au chapitre économique, déception ce matin avec l'indice IFO : le moral des entrepreneurs allemands a chuté de 87,2 vers 86,4 en décembre contre toute attente.



Le consensus tablait au contraire sur un chiffre en hausse vers 87,8.

Cela ne soutient pas les Bunds qui se dégradent de +6Pts vers 2,0730%, les OAT affichent +6,2Pts à 2,6050%, les BTP italiens +3,3Pts à 3,7600%.



Sinon, la semaine va être calme avec en point d'orgue les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains jeudi (ils incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce la finalisation de l'opération annoncée le 26 juin dernier, consistant en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%.



Eiffage annonce avoir remporté, en groupement avec huit cabinets d'architecture, le marché attribué par la Société du Grand Paris pour la conception-réalisation d'un tronçon de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Le montant global, pour cette section comprise entre les gares Bobigny-Pablo Picasso et Champigny Centre, s'élève à 2,54 milliards d'euros.



Airbus indique que Qantas a pris livraison de son premier A220 de nouvelle génération, faisant de la compagnie australienne le 20e opérateur à recevoir ce nouvel avion. Il quittera la chaîne d'assemblage de Mirabel dans les prochains jours pour rejoindre Sydney.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.44%