CAC40: inflation US à 7% et 5,5% (core), un non-événement ? information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se retrouve littéralement figée autour de +0,7% (7.225/7.230) depuis plus de 5 heures et les chiffres US de l'inflation du mois de décembre ne changent rien.



L'indice des prix à la consommation (CPI) décélère un peu, à +0,5% le mois dernier après avoir grimpé de 0,8% en novembre, soit un score de +7%/an, le rythme le plus rapide depuis juin 1982, après un gain de 6,8% en novembre.



L'indice 'core' CPI (hors énergie et produits alimentaires) a en revanche augmenté de 0,6% sur un mois après une hausse de 0,5% en novembre, soit +5,5%/an contre +4,9% en novembre, le score le plus élevé depuis février 1991 (le consensus était de +5,4% en rythme annuel).

Mais Wall Street s'en accommode puisque le S&P500 prend 0,6%, le Dow Jones +0,4% et le Nasdaq +1%.



Les marchés seront par ailleurs très attentifs aux chiffres sur la production industrielle en zone euro, qui tomberont en fin de matinée.



Si les chaînes d'approvisionnement semblent progressivement se débloquer, la statistique devrait rester relativement stable en novembre au vu des données nationales parues la semaine passée (-0,2% en Allemagne et -0,4% pour la France).



D'un point de vue graphique, la récente sortie de l'indice CAC 40 sous le double seuil des 7180 et 7150 points semble avoir mis un frein à la dynamique haussière de moyen terme dont bénéficiait le marché parisien.



'Dans l'immédiat, l'indice CAC 40 digère son récent parcours haussier', expliquent les chartistes de Kiplink Finance.



D'après la société de Bourse, le mouvement de consolidation devrait trouver un point bas autour de 7110 points, ce qui pourrait permettre au CAC de profiter d'un premier niveau d'équilibre.



'L'ensemble reste cependant fragile, incitant encore à la prudence', préviennent néanmoins les analystes.

Les marchés de taux réservent un bon accueil au 'CPI' puisque le rendement des T-Bonds se détend de -5Pts à 1,7200%, les OAT et les Bunds affichant -3Pts à 0,2600% et -0,0610%.



Du coté des valeurs, Rexel (+7,5%) s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à une révision à la hausse de ses perspectives pour l'exercice 2021. Conjuguée à une focalisation sur la marge brute et à sa discipline en termes de coûts, cette dynamique lui a permis d'atteindre une croissance des ventes à jours constants de 15,3% l'an dernier. A titre de comparaison, sa prévision de croissance se situait jusqu'ici entre 12% et 15%.



EDF a annoncé avoir été amené à modifier le calendrier du projet d'EPR de Flamanville 3, invoquant un contexte industriel 'plus difficile' du fait de la pandémie. L'électricien français indique que la date de chargement du combustible est désormais décalée de fin 2022 au second trimestre 2023, entraînant au passage une révision à la hausse de l'estimation du coût à terminaison, qui passe de 12,4 à 12,7 milliards d'euros.



Eurazeo a annoncé hier soir un investissement minoritaire de 75 millions de dollars dans Jaanuu, une marque de vêtements et accessoires médicaux premium axés sur la performance. Jaanuu est présenté comme l'une des marques qui connaissent la plus forte croissance au sein du marché de l'habillement médical (évalué à plusieurs milliards de dollars).