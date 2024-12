CAC40: immobile à quelques heures des annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert en légère hausse (0,4%), la bourse de Paris est retombée à son point d'équilibre, autour des 7425 points, tirée par Pernod Ricard et Kering (+1,2%) mais freinée par Edenred (-2,9%) et Vivendi (-1,9%).



Les investisseurs limitent les prises de risques alors que la BCE annoncera à 14h15 les conclusions de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde.



L'institution basée à Francfort devrait maintenir son approche progressive en matière d'assouplissement monétaire en procédant à une réduction de 25 points de base de ses taux directeurs, un scénario attendu par 85% des investisseurs.



Si la BCE devrait répéter que l'évolution de sa politique restera tributaire des données, la détérioration des indicateurs économiques sur le Vieux Continent, notamment la faiblesse de la croissance, plaide en faveur de nouvelles mesures d'assouplissement.



Dans cette optique, les investisseurs accorderont une attention toute particulière aux projections de croissance et d'inflation de la banque centrale afin de tenter de préciser leurs anticipations pour les mois qui viennent.



De l'avis des analystes, c'est surtout l'actualisation des prévisions économiques de la banque centrale qui constituera l'élément-clé de la réunion.



Ainsi, 'plus que la décision en elle-même, c'est surtout la visibilité pour 2025 qui importera', prévient Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.



'La divergence de trajectoire économique entre les Etats-Unis et l'Europe n'a probablement jamais été aussi forte et il est, peut-être, plus que temps pour la BCE de se départir de son homologue américaine', ajoute le gérant.



En dehors des annonces de la BCE, les investisseurs surveilleront également, en début d'après-midi à Wall Street, les chiffres des prix à la production et des inscriptions aux allocations chômage.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bic a annoncé hier soir l'acquisition de Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité pour 200 ME. Le groupe a aussi entamé un processus de transition visant à nommer un nouveau directeur général d'ici au 30 septembre 2025, alors que s'achèvent les mandats de Gonzalve Bich.



En amont de sa journée investisseurs, Sopra Steria affiche ses objectifs financiers pour 2028, notamment un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration entre 10 et 11%, ainsi qu'un retour sur capitaux employés avant impôt en progression à environ 20%.



Enfin, la groupe Seb fait part de la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de ses nouveaux objectifs accélérant la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) portant sur les scopes 1, 2 et 3, à horizon 2030 et 2050.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.