CAC40: hausse timide dans des volumes restreints

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,18%, à 7590 points, profitant notamment des hausses de plus de 1% de URW et TotalEnergies.



Alors que Londres est restée fermée pour le 'Summer Bank Holiday', les indices US évoluent en ordre dispersé avec -0,7% pour le Nasdaq, -0,2% pour le S&P500 et +0,1% pour le Dow Jones.



Depuis son creux du 6 août, le CAC 40 a désormais repris plus de 6%, ce qui lui permet d'afficher de nouveau un score positif (+0,8%) sur l'ensemble de l'année.

Les volumes sont néanmoins très maigres avec à peine 1,3 MdE échangés depuis l'ouverture.



La prudence domine à 48H des résultats du géant américain de l'intelligence artificielle Nvidia attendus mercredi soir (il s'agit de la publication 'la plus importante de l'année', voire peut-être 'depuis plusieurs années' selon les analystes de Wedbush Securities), mais également en amont de chiffres concernant l'inflation (indice PCE aux Etats-Unis).



Pour l'heure, peu de réaction au rebond des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet : +9,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce, après une chute de -6,9% en juin.



Toutefois, en excluant le secteur des transports (principalement l'aéronautique), aux variations habituellement erratiques et dont les commandes ont cette fois-ci grimpé de 34,8%, les commandes américaines de biens durables se sont tassées de 0,2% en juillet en rythme séquentiel.



Ces solides performances pourraient néanmoins rendre plus difficile à justifier une poursuite de la remontée en cours, beaucoup d'investisseurs jugeant que les bonnes nouvelles sont aujourd'hui intégrées dans les cours.



Des statistiques mesurant le moral des consommateurs aux Etats-Unis comme en Europe permettront par ailleurs d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.



Pour l'heure, le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère baisse, à en croire l'indice IFO du climat des affaires qui est passé de 87 points en juillet à 86,6 points en août, montrant que 'l'économie allemande s'enfonce de plus en plus dans la crise'.



L'institut de recherche munichois rapporte en effet que les entreprises ont estimé que leur situation actuelle s'était aggravée, et que leurs attentes étaient plus pessimistes, les sous-indices de la situation présente et des perspectives s'étant tous deux repliés.



Toujours sur le front des statistiques, le taux de variation annuelle de l'indice général des prix industriels (IPRI) espagnol s'est établi à -1,4% pour le mois de juillet, soit 1,8 point de plus que celui observé en juin (-3,2%), selon l'institut national de statistiques.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 3,79% (-1,8pt), au plus bas depuis le début de l'année, tandis que le Bund allemand de même échéance se dégrade de +1,4Pt vers 2,23% et l'OAT d'autant à 2,94%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eurofins Scientific annonce la disponibilité de ses tests PCR innovants en temps réels pour la détection qualitative du virus mpox et sa différenciation d'autres virus de la famille orthopox (smallpox, cowpox, buffalopox, etc) simultanées.



TotalEnergies fait part de la nomination, à compter du 1er septembre, de Bernard Pinatel comme directeur général aval et directeur général marketing et services, et de Vincent Stoquart comme directeur général raffinage-chimie.





