CAC40: hausse solide dans le sillage de Wall Street

(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance sur un gain de 0,84%, à 7640 points, proche de son plus haut du jour, bien aidé par STMicro (+2,9%) et Dassault Systèmes notamment (+2,7%).



Hier soir, la publication des comptes de Nvidia, qui a mêlé bonnes et mauvaises surprises s'est transformée en 'non-événement' pour Wall Street, en revanche, les indices US progressent avec +0,7% pour le S&P500 et le Dow Jones et +1,1% pour le Nasdaq.



Le fabricant de processeurs Nvidia a déçu en dévoilant des chiffres moins spectaculaires qu'à l'accoutumée, quand bien même son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels ont dépassé les attentes des analystes.



'La marche était haute. Mais Nvidia n'a pas déçu', juge cependant Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les stratèges de Danske Bank soulignent, eux, que le groupe a fait état de perspectives prometteuses, mais notent aussi que ses performances n'ont pas réussi à 'impressionner' les investisseurs.



Des prises de profits en transactions électroniques ont fait chuter le titre de plus de 7% dans les échanges d'après-clôture à New York mais il limite son repli à -2,8% et se maintient au-dessus de 122$ et préserve la barre des 3.000Mds$ de 'capi'.



Suite à cette publication contrastée, les investisseurs vont sans doute tenter de déterminer si les records inscrits ces derniers jours à Wall Street et les niveaux de valorisation actuels sont bien justifiés.



Une série d'indicateurs était au programme aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique.

Aux Etats Unis, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis est révisé à un rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre 2024 par le Département du Commerce qui avait annoncé 2,8% en première lecture il y a un mois.



Cette croissance, en forte accélération par rapport à celle de 1,4% observée au trimestre précédent, est principalement attribuable à la hausse des dépenses de consommation (+2,9%, essentiellement à crédit) puis aux investissements dans les stocks privés.



Mais ce que Wall Street salue, c'est le bon indice des prix 'PCE' qui s'est établi à +2,5% sur la période, contre une augmentation de +3,4% au premier trimestre. Hors prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est ressorti en baisse de +3,7% à +2,8% d'un trimestre sur l'autre.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 19 août, un chiffre en baisse de 2000 par rapport à la semaine précédent (dont le chiffre a été révisé en hausse, de 232 à 233 000).



Enfin, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont grimpé de 5,4% sur un an en juin pour valider un nouveau record historique, malgré la chute des transactions.



L'indice des prix de l'immobilier Case-Shiller, a augmenté de 51% au cours des 4 dernières années, soit plus que les +49% observés durant la bulle des 'subprime' de 2002 à 2006 (effet 'taux zéro', puis recherche d'actifs refuge face à l'inflation).

L'indice Case-Shiller des 20 plus grandes villes a également bondi de 6,5% sur un an en juin, atteignant un nouveau record absolu : l'immobilier atteint des sommets stratosphériques en Californie (des centaines de milliers d'américains ont quitté l'état cette année).



Les marchés obligataires ne se réjouissent pas des bons indices d'inflation US et Allemands : le '10 ans' américain se dégrade de +4Pts vers 3,883%, le '2 ans' de +3Pts à 3,897%.

En Europe, le Bund prend +2,3Pt de base à 2,2790%, nos OAT +1,6Pt à 2,998%, les BTP italiens +2,2Ptst à 3,666%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard a publié au titre de son exercice 2023-24 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 35% à un peu moins de 1,48 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en repli de 7% à près de 3,12 milliards (+1,5% en organique).



Il s'agit 'd'une performance solide dans un environnement économique et géopolitique incertain et marqué par la normalisation du marché des spiritueux après deux années de croissance exceptionnelle post-Covid', a commenté son PDG Alexandre Ricard.



Wendel annonce que sa filiale Stahl a convenu d'acquérir Weilburger Graphics GmbH, un fabricant allemand de premier plan spécialisé dans les vernis à base aqueuse et les vernis UV pour l'industrie des arts graphique et de l'emballage.



Enfin, TotalEnergies annonce le lancement d'un projet pilote consistant à installer une éolienne flottante qui alimentera en électricité renouvelable la plateforme offshore de Culzean, en Ecosse, et ouvrir ainsi la voie à un modèle innovant de décarbonation.







