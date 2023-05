CAC40 : hausse résolue à la veille '3 sorcières' malgré taux information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 17:09

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ralentit un peu l'allure à 40Mn de la clôture : la gain avoisine les +0,6 à +0,7% contre +1,1% ce matin (test de 7.480) mais demeure résolument ancré à la hausse en cette veille de séance des '3 sorcières'.

Le CAC40 se retrouve à 100Pts de son zénith historique du 20 avril dernier (le gain hebdo avoisine +1,2%).

L'Euro-Stoxx50 gagne un peu plus de 1,1% vers 4.366Pts grâce au Dax (+1,2%).



Wall Street réalise une entame de séance un peu moins flamboyante (après +1,2% la veille) avec le Dow Jones qui grappille 0,2%, le S&P500 +0,65% et le Nasdaq +1% (à 12.630Pts).

L'espoir d'un accord sur le plafond de la dette renait : 'Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations en vue de relever le plafond de la dette américaine ' selon Liberum.



Le CAC40 progresse jusque vers 7.470 et se retrouve à 100Pts de son zénith historique du 20 avril dernier (le gain hebdo avoisine +1,2%), le CAC40 'GR' (22.250) à seulement 0,5% du zénith des 22.345: un nouveau record pourrait être établi demain.

Les échanges demeurent anecdotiques en ce Jeudi de l'Ascension (950MnsE échangés en 6 heures).



Aucune donnée publiée ce matin en Europe, et l'attention se focalise donc sur les 'stats' provenant des Etats-Unis: les ventes de logements anciens ont baissé de 3,4% le mois dernier par rapport à mars, à 4,28 millions en rythme annualisé en données CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a diminué de 1,7% sur un an, à 388.800 dollars, et le stock de maisons existantes invendues a représenté 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 2,2 mois en avril 2022.



L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en avril (-0,6%) pour le 13e mois consécutif, selon le Conference Board.

Entre octobre 22 et avril 23, l'indice a reculé de 4,4%, un recul qui a donc tendance a s'accéléré, puisque son repli s'était limité à 3.8% sur la période de six mois précédente (avril-octobre 22).



Wall Street tentera de se raccrocher à un chiffre 'moins pire que prévui': l'indice 'Philly Fed' ressort à -10,4 après -31,3 en avril (le consensus attendait un chiffre de -19,8).

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 22 000 la semaine du 8 mai, s'établissant ainsi à 242 000 contre 264 000 la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - ressort à 244 250, en recul de 1000 d'une semaine à l'autre.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 8000 pour atteindre 1 799 000 lors de la semaine du 1er mai, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



Les résultats trimestriels du numéro un mondial de la distribution Walmart ont agréablement surpris avec un relèvement de ses prévisions de ventes, le titre gagne +2%.

Mauvaise journée en revanche pour les marchés obligataires avec pas loin de +12Pts sur les OAT à 3,035%, les Bunds affichent +8Pts à 2,43%, les BTP italiens sont à +12Pts à 4,308%... et les T-Bonds se tendent de +7Pts à 3,65%



Sur le front des valeurs à Paris, Ipsos annonce l'acquisition de Shanghai Focus RX Research, qui doit renforcer significativement son expertise en matière de recherche pharmaceutique en Chine et créer un environnement favorable pour son activité santé.



Aéroports de Paris revendique un trafic en hausse de 26,2% à 26,2 millions de passagers sur son mois d'avril 2023, soit 97,9% du trafic de la période correspondante en 2019 (soit avant la crise sanitaire qui a très fortement affecté le transport aérien).



Trigano bondit de plus de 10%, au lendemain de la publication d'un résultat net de 121,7 millions d'euros au titre de son premier semestre comptable, contre 141,3 millions un an auparavant, avec un bénéfice opérationnel courant passé de 179,3 à 173,4 millions.Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées en mai, montre jeudi l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale régionale.