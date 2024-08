Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: hausse modeste, Nvidia au coeur de l'attention information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 17:49









(CercleFinance.com) - Après avoir atteint brièvement les 7612 points en tout début d'après-midi (+0,6%), la bourse de Paris conclut la séance sur un gain limité de 0,16%, à 7577 points, tirée par Publicis (+1,3%) et Danone (+1,2%) avec un peu plus de 2 MdsE échangés au cours de la séance.



Outre-Atlantique, Wall Street est en rouge avec -0,1% pour le Dow Jones, -0,6% pour le S&P500 et -1,4% pour le Nasdaq, alors que Super Micro Comuter se désintègre de -28% suite au report de la publication de ses comptes qui étaient attendus ce mercredi, ce qui semble confirmer les soupçons de fraude comptable évoqués la veille par le cabinet 'Hindenbourg'.



La prudence reste d'ailleurs de mise sur le Nasdaq en raison de l'imminence de la publication des résultats de l'américain Nvidia, qui dévoilera ses performances trimestrielles dans la soirée.



Les marchés ont déjà largement intégré l'hypothèse de bonnes nouvelles, comme l'illustre le rebond de près de 30% signé par le fabricant de processeurs depuis son point bas du 7 août.



Mais l'incertitude reste forte au vu de l'importance que revêt désormais l'événement, presque comparable à celle d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis ou à des chiffres ayant trait à l'inflation.



'L'entreprise, qui fait le yo-yo dans le classement des trois plus grandes capitalisations boursières américaines, est devenue l'incarnation du boom lié à l'IA', estiment les analystes de Danske Bank.



'Les marchés utilisent maintenant ses résultats en tant que baromètre afin d'anticiper les dépenses d'investissement à venir dans le secteur', expliquent-ils.



Côté chiffres, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 425,2 millions de barils lors de la semaine du 19 août signalant une baisse de 0,8 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Néanmoins, le cours du pétrole recule de -1,2% à Londres avec un baril à 78,8$.



Côté taux, les rendements des emprunts d'Etat américain sont littéralement figés depuis 24H : le '10 ans' s'affiche actuellement à 3,827%, le '2 ans' est tout aussi stable à 3,86% (-1,5Pt).



Sur le marché européen, le rendement du Bund allemand se détend de -2Pts vers 2,256%, celui de nos OAT de -3Pts à 2,977%.



Le dollar qui testait de nouveaux plus bas depuis le 23 juillet 2023 se reprend nettement avec un gain de +0,5% vers 1,112$/E.



Sur le front des statistiques, la confiance des ménages français dans la situation économique se redresse de nouveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne encore un point à 92, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Capgemini annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Syniti, présenté comme un leader du logiciel et des services de gestion des données d'entreprise, incluant des plateformes et des services de migration.



Air France-KLM indique avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de la compagnie aérienne scandinave SAS, à la suite de l'obtention d'autorisations réglementaires en Europe et aux États-Unis.



Enfin, Accor a l'intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec un remboursement possible à partir de juin 2030.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.