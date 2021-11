Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : hausse attendue au lendemain du FOMC information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - En hausse de l'ordre de 0,6% vers 6990 points, les futures sur le CAC40 présagent un début de séance de bonne humeur à Paris, dans le sillage d'une pluie de records absolus à New York en réaction à la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Comme prévu, la banque centrale américaine a fait part de ses plans pour commencer à réduire ses achats d'obligations liés à l'ère de la pandémie plus tard ce mois-ci', rappelait mercredi soir Wells Fargo Advisors. 'Jerome Powell a réitéré une approche patiente concernant la hausse des taux d'intérêt, bien qu'il ait noté que les décideurs n'hésiteraient pas à agir si cela était justifié par des pressions plus persistantes sur les prix', poursuivait-il. Ce jeudi matin, les opérateurs doivent prendre connaissance des commandes à l'industrie allemande, des indices PMI composites de la France et de la zone euro, puis des prix à la production industrielle en zone euro. En début d'après-midi, aux Etats-Unis, doivent paraitre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, la balance commerciale de septembre et une estimation préliminaire de la productivité au troisième trimestre. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 87% au titre du troisième trimestre, avec la croissance de 15% de ses revenus et un effet de ciseaux positif. Legrand dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 42% sur les neuf premiers mois de 2021, et ajuste ses prévisions annuelles en termes de croissance organique du chiffre d'affaires et de marge opérationnelle ajustée. Les opérateurs pourront aussi réagir à de nombreuses autres publications trimestrielles d'entreprises de la veille au soir ou de ce matin, comme celles de Teleperformance, Eiffage, Orpea, Vicat, Amundi, Veolia et SES.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.38%