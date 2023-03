CAC40: hausse anecdotique, digère les annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain anecdotique de 0,11%, à 7139 points, au lendemain des annonces de la Fed indiquant qu'elle comptait poursuivre ses hausses de taux et n'envisageait pas de les réduire cette année, en dépit des inquiétudes entourant la santé du système bancaire.



Sans surprise, la Fed a ainsi relevé mercredi l'objectif de taux de ses fonds fédéraux d'un quart de point, tout en déclarant envisager de nouvelles hausses de taux au vu de l'inflation toujours plus élevée que prévu.



Concernant les récentes secousses connues par les places financières, la Fed a reconnu que les turbulences bancaires étaient susceptibles d'affecter à la fois la croissance et l'emploi aux Etats-Unis. Le Trésor estime qu'il n'est pour l'instant pas nécessaire de mettre en place de nouveaux plans de sauvetage pour le secteur bancaire américain.



Le marché de l'emploi reste très robuste aux Etats-Unis : les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage dans le pays se sont tassées de 1.000 lors la semaine dernière, s'établissant ainsi à 191.000 contre 192.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Ce score reste très proche des plus bas niveaux historiques observés ces 50 dernières années.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a faiblement augmenté de 14.000 pour atteindre 1.694.000 lors de la semaine du 11 mars, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.



La surprise du jour provient des ventes de logements neufs (+1,1%) qui ont poursuivi leur remontée aux Etats-Unis en février en dépit de la hausse des prix de l'immobilier et de la remontée des taux d'emprunt.



Le Département du Commerce reporte des ventes qui atteignent un rythme annualisé de 640.000 unités le mois dernier, marquant une troisième hausse consécutive.

Mais cette embellie doit être relativisée car sur un an, les ventes affichent un repli de 19%.



Les ventes dans l'immobilier neuf dans le sud du pays, qui représentent à elles seules plus de la moitié des transactions, ont augmenté de 3% le mois dernier, tandis qu'elles ont bondi de 8,1% dans l'ouest.



Le prix médian des logements neufs a encore augmenté pour atteindre 438.200 dollars, contre 426.500 dollars en janvier et 427.400 dollars en février 2022.



Outre-Manche, la Bank of England vient de relever son taux directeur de 25Pts à 4,25% et se montre optimiste sur l'inflation, estimant qu'elle allait ralentir à un rythme supérieur à ses estimations précédentes.



La Banque Nationale Suisse (BNS) remonte son taux directeur de 50Pts à 1,50% et réaffirme que le système bancaire helvétique reste très solide, malgré les déboires de Credit Suisse.



Côté taux, une nette détente s'opère après la nette dégradation survenue la veille et les rendements retombent à proximité de ceux testés mardi: nos OAT se détendent de -12Pts à 2,733%, les Bunds de -12Pts à 2,21%, les BTP italiens de -11Pts à 4,06%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds s'améliorent très légèrement : -3,5Pts à 3,465%, l'écart de rendement devrait profiter au Dollar mais ce n'est pas le cas: le billet vert lâche encore 0,4%, se traitant désormais autour de 1,090 face à l'euro.



L'or, valeur refuge par excellence, a profité du repli de Wall Street et du dollar dans un mouvement de 'fuite vers la qualité' qui porte le métal fin en hausse de plus de 2,5% à 1994 dollars l'once, toujours proche des plus hauts historiques.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Valneva (-1%) annonce avoir essuyé une perte nette de 143,3 millions d'euros en 2022, contre une perte de 73,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA ajusté négatif qui est passé de 47,1 à 69,2 millions d'une année sur l'autre.



Voltalia (-8,7%) publie un résultat net part du groupe de -7,2 millions d'euros pour l'année écoulée, contre -1,3 million en 2021, et un EBITDA stable à 137,4 millions (-10% à changes constants), pénalisé par la déconsolidation de centrales cédées en novembre 2021.



Aubay (+3,7%) publie un résultat net part du groupe record à 35,6 millions d'euros au titre de 2022, contre 34,4 millions en 2021, et une marge opérationnelle d'activité en repli de 0,2 point à 10,4%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à 513,5 millions.



Enfin, Michelin (-0,6%) a annoncé hier avoir reçu pour la 6èmefois le prix deManufacturier de l'annéeà l'occasion du Tire Technology Expo 2023, à Hanovre (Allemagne).