CAC40: hausse anecdotique dans des volumes restreints

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un gain anecdotique de 0,12%, à 7348 points, dans des volumes extrêmement réduits, caractéristiques de la période estivale: moins de deux milliards d'euros ont ainsi été échangés depuis l'ouverture.



Sans publication statistique ni catalyseurs, la journée s'est avérée très calme, une tendance qui devrait se poursuivre demain, pour l'Assomption, alors que les bourses de Milan et Vienne resteront portes closes.



Rappelons que la période de creux estival qui débute après la fin de la saison des résultats est une période traditionnellement calme sur les marchés, qui tendent généralement à rester sur les tendances à l'oeuvre lors des semaine précédentes.



Cette année, les caractéristiques sont les suivantes: un scénario d'atterrissage en douceur qui se renforce aux Etats-Unis, mais une activité qui perd clairement de la vitesse en Europe, ce qui soutient le dollar et affaiblit l'euro.



Notons par ailleurs que les rendements obligataire restent à des niveaux très élevés, pénalisant le marché des actions: aux USA, le rendement des t-bonds atteint 4,17% tandis qu'en Europe le bund allemand atteint 2,63% et l'OAT française 3,17%.



Dans l'actualité des sociétés tricolore, le Groupe Canal+, filiale de télévision de Vivendi, annonce l'arrivée en France du service sportif DAZN dans ses offres sport depuis ce 12 août, ainsi que la distribution de la chaîne Canal+ Ligue 1 dans l'application DAZN.



Valneva annonce que la FDA américaine a décalé, de fin août à fin novembre, sa date-cible pour achever l'examen réglementaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché de VLA1553, son candidat vaccin contre le chikungunya.



RCI Banque, la filiale de financement du groupe Renault, a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale de leasing russe à Insight Investment Group.



Egide a fait part de son intention de lancer une augmentation de capital destinée à amorcer le redressement de ses filiales américaines qu'il prévoyait jusqu'ici de céder, une annonce qui faisait chuter le titre du fabricant de boîtiers hermétiques.



Enfin, Engie a annoncé une collaboration avec Microsoft aux Etats-Unis sur le développement de deux projets solaires communautaires destinés à fournir de l'électricité propre et bon marché aux populations les plus exclues.





