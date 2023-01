CAC40: hausse anecdotique après le recul de fin de séance information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 17:45

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance du jour sur un gain anecdotique de 0,09%, à 7083 points, une performance modeste qui lui permet néanmoins d'aligner une 11ème séance de hausse (sur 13) depuis le début de l'année, soit un gain de 9,7% en 2023.



Un peu à l'instar d'hier, la bourse de Paris a atteint son pic en milieu d'après-midi (vers 7115 points) avant de refluer en fin de journée.



La tendance est plus laborieuse à Wall Street, avec -1% sur le Dow Jones, -0,7% pour le S&P500 et -0,5% pour le Nasdaq.



Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques parues dans la journée.

Aux Etats-Unis, la hausse globale des prix à la production ralentit nettement, de -0,5% en décembre 2022 par rapport au mois précédent, mais l'inflation 'core' a augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 6,2% en données brutes et à 4,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 7,3% et 4,9% observés au mois de novembre.



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont chuté davantage que prévu en décembre 2022, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules, équipements et stations services), les ventes de détail américaines se sont contractées de 0,7%.



Après une baisse de 0,6% en novembre 2022, la production industrielle américaine a encore reculé le mois dernier, de 0,7%, selon la Réserve fédérale, une baisse bien plus forte que celle attendue en moyenne par les économistes.



Dans le détail, la production manufacturière s'est contractée de -1,3% et celle des activités extractives de 0,9%, alors que celle des 'utilities' a bondi de 3,8%, les températures froides ayant stimulé la demande de chauffage.



La production augmente néanmoins de 1,6% par rapport à son niveau de l'année précédente, la part de l'énergie (gaz et pétrole) est fondamentale.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,6 point à 78,8%, niveau inférieur de 0,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



Les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au titre du mois de décembre : le taux d'inflation annuel s'est établi à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.



Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi quant à lui à 10,4% en décembre 2022, contre 11,1% le mois précédent, avec le taux le plus faible observé en Espagne (5,5%) et le plus élevé, en Hongrie (25%).



Ces chiffres reçoivent un très bon accueil sur l'obligataire avec une nouvelle détente de -12Pts sur nos OAT à 2,417%, de -10Pts sur les Bunds à 1,9880% et sur les Bonos espagnols (-14Pts à 2,927%) et les BTP italiens effacent presque -20Pts à 3,695%.

Embellie également côté US avec des T-Bonds à -13,5Pts vers 3,400%.



Le Dollar rechute de -0,5% et retrace son plancher annuel, vers 1,0870E.



A noter une nouvelle poussée haussière sur le pétrole avec le Brent à 87,2$ à Londres (+0,5%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce ses chiffres de ventes mondiales en 2022. Elles s'élèvent à 2 051 174 véhicules, en baisse de 5,9 %.



Stellantis a signé un accord avec Terrafame pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques.



BNP Paribas fait part de la réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de sa filiale américaine Bank of the West à BMO Groupe Financier, une transaction qui a fait l'objet d'un accord annoncé en décembre 2021.



Airbus indique que la compagnie Delta Air Lines va renouveler sa flotte en exécutant des options pour 12 nouveaux Airbus A220-300 dont les livraisons sont prévues pour 2026 et 2027.



Enfin, Thales fait savoir que le Groupement Momentané d'Entreprise (GME) constitué par Sabena technics et Thales, a été notifié par la Direction générale de l'armement d'un marché portant sur la rénovation de la flotte des avions de transport tactique et logistique bi-turbopropulseur CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace.