Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 Gross Return : culmine vers 14.050 Cercle Finance • 13/08/2020 à 21:42









(CercleFinance.com) - Le CAC40 Gross Return (dividendes inclus, comme le DAX30) vient de culminer vers 14.050 le 12 août: il s'agit au point d'indice près de la résistance oblique unissant les 2 précédents sommets estivaux, c'est à dire les 14.300 du 5 et 8 juin puis les 14.150 du 15 juillet (puis du 21 juillet en clôture). Pas encore de signal baissier à ce stade mais des oscillateurs surtendus à l'issue d'une série de 4 hausses sans grand volumes, avec un 'gap' resté béant à 13.679 depuis le 10 août. La tendance pourrait se dégrader brusquement en cas d'enfoncement du support majeur court terme des 13.250 qui délimite la base du biseau (borné par 14.050) en formation depuis le 2 juin (ouverture d'un 'gap' au-dessus de 13.147... qui a été comblé dès le 12 juin. Il ne constitue plus une zone d'attraction contrairement au 'gap' des 12.476 du 25 mai ou des 11.915 (10 jours auparavant, le 15 mai, date de l'annonce d'un plan 'mutualisé' de 750MdsE de l'Europe). La cassure des 13.000 (ultime support estival) libérerait un potentiel de -1.300Pts (-10%) en direction de 11.700, soit le plancher du 14 mai.

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris -0.61%