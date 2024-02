Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: grimpe vers le sommet sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée avec un gain de 0,71%, à 7665 points, bien aidée par les performances du luxe (Kering à +4,9%, LVMH à +2,6% et Hermès à +1,8%) sans oublier URW (+4,7%) ou encore STMicro (+3,5%).



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une avalanche de résultats trimestriels (voir plus bas), avec notamment URW, Crédit Agricole, Société Générale, ArcelorMittal ou Kering.



Quelques heures plus tard, la publication de la statistique des inscriptions au chômage aux Etats-Unis a confirmé l'hypothèse d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine, le département du Travail annonçant -9000 demandeurs, à 218 000.



La prudence l'emporte malgré tout sur le compartiment obligataire, où les investisseurs continuent de digérer - assez difficilement - les dernières déclarations de Jerome Powell et Neel Kashkari.



Les deux hauts dignitaires de la Fed ont repoussé l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de deux à trois baisses de taux envisagées en 2024, à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste.



Conséquence, le rendement des emprunts du Trésor américain se tend à nouveau (+6,6 pts), celui du papier à dix ans atteignant 4,16%.



En Europe, le Bund à 10 ans, référence de la zone, dépasse les 2,35% (+11 pts).



Notons que le Brent franchit les 81$ le baril (+2,1%), tandis que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,076$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) s'arroge plus de 4,7% après avoir publié au titre de 2023 un RNRAPA (résultat net récurrent ajusté par action) en hausse de 3,3% à 9,62 euros, supérieur à ses prévisions, ainsi qu'un EBE de 2,2 milliards, en croissance de 6,7% à périmètre constant.



Crédit Agricole (-5,2%, lanterne rouge du CAC) annonce porter son dividende 2023 à 1,05 euro par action (+24% en comparaison annuelle, hors rattrapage 2019) pour un BPA sous-jacent en hausse de 6,5% à 1,80 euro sur l'année écoulée, ainsi qu'un ROTE sous-jacent stable à 12,6%.



Société Générale publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 36,6% à 2,49 milliards d'euros et un ROTE amélioré de 1,7 point à 4,2%, malgré un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 28,2% à 6,58 milliards.



ArcelorMittal (+4,9%) publie un Ebitda du groupe, l'indicateur le plus suivi par le marché, de 1,27 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,26 milliard l'année précédente et bien au-delà de la prévision moyenne des analystes, qui tablaient sur 1,2 milliard de dollars.



Enfin, Kering (+4,9%), maison-mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, dévoile un résultat net part du groupe récurrent en baisse de 18% à 3,06 milliards d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante de 24,3%, contre 27,5% en 2022.







