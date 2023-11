Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: grimpe au contact des 7060 pts, rassuré par la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:46









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance en signant l'une de ses plus belles hausses de l'année, avec un gain de 1,85%, à 7060 points, profitant notamment du rebond d'URW (+8,2%). Teleperformance (+5,3%) - qui doit publier ses résultats ce soir - et Worldline (+4,7%) complètent le podium des meilleures performances du jour sur le CAC.



Les marchés semblent avoir clairement apprécié la tonalité plutôt accommodante adoptée la veille par la Réserve fédérale américaine: comme prévu, la Fed a maintenu hier soir sa politique monétaire inchangée, tout en laissant entendre qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse de taux.



Sur le front des statistiques, les nouvelles commandes à l'industrie américaine ont augmenté plus vigoureusement que prévu, à +2,8% en septembre, soutenues principalement par une envolée des commandes dans l'aéronautique qui explosent de plus de 92%.



Les commandes de biens d'équipement hors aéronautique, souvent considérées comme un baromètre fiable des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,8%.

Malgré le rebond de la fin du 3ème trimestre, les commandes affichent globalement une hausse de seulement 0,7%.



La productivité non-agricole a augmenté de 4,7% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une hausse de 3,6% au trimestre précédent.



Ces gains de productivité sur le dernier trimestre, légèrement supérieurs aux attentes, reposent sur une hausse de 5,9% de la production pour une augmentation de seulement 1,1% du nombre d'heures travaillées.



Compte tenu d'une progression de 3,9% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont tassés de 0,8% au troisième trimestre 2023, du fait de cette forte hausse de la productivité



Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, s'est replié de 44,2 en septembre à 42,8 en octobre, descendant ainsi davantage sous la barre du 50 du sans changement et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.



Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière affiche un repli de 43,4 en septembre à 43,1 en octobre, signalant une nouvelle détérioration marquée de la conjoncture du secteur, se maintenant sous les 50 pour un 16ème mois de suite.



Notons que la forte détente de taux de mercredi soir se poursuit sur les T-Bonds avec -10Pts à 4,68% : le marché obligataire semble avoir apprécié la tonalité plutôt accommodante adoptée la veille par la Réserve fédérale américaine.



La détente des taux est aussi bien amorcée en Europe : le Bund efface -4Pts à 2,71%, et l'OAT française -5,6 pts à 3,32%.



Les 'Gilts' britanniques effacent -8Pts à 4,4200% alors que la Banque d'Angleterre a confirmé le maintien de sa politique monétaire à la mi-journée : au vu du repli de l'inflation dans le pays et des multiples signaux baissiers sur l'activité économique, la BoE a de quoi justifier une poursuite de la pause monétaire amorcée en septembre.





Sur le marché des changes, l'euro progresse même de +0,4% face au billet vert, à 1,06$/euro: les cambistes tiennent compte de la décrue de près de -30Pts de la rémunération du $ à 10 ans.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent avance de 1,9% autour de 86,5 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Technip Energies publie au titre des neuf premiers mois de 2023, en données 'IFRS ajusté', un BPA en baisse de 8% à 1,15 euro et une marge d'EBIT récurrent en amélioration de 0,3 point à 7,2%, pour un chiffre d'affaires en recul de 9,4% à 4,41 milliards d'euros.



Schneider Electric annonce, après être entré en négociations exclusives avec Atos le 3 juillet, avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct, un spécialiste du conseil climatique et des solutions net zéro, suite à l'approbation des autorités de régulation compétentes.



Alstom a annoncé jeudi avoir signé une extension de huit ans de son accord de services ferroviaires avec l'opérateur britannique CrossCountry.



Enfin, DuPont a indiqué avoir collaboré avec STMicroelectronics afin de mettre au point un dispositif portable intelligent ('smart wearable') capable de transmettre des signaux biologiques.





