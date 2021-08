Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : grappille 0,1% sous une pluie de statistiques information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille 0,1%, à 6695 points, à l'aube d'une journée marquée par la parution de nombreuses statistiques qui pourraient potentiellement relancer le débat sur l'évolution de la politique monétaire de la BCE. En France, l'Insee a annoncé ce matin (estimation provisoire) que les prix à la consommation en France sont attendus en hausse de 1,9% en août 2021, marquant ainsi une nette accélération après un taux annuel de +1,2% le mois précédent. Cette accélération résulterait notamment du rebond des prix des produits manufacturés en lien avec la fin des soldes d'été. Les prix de l'alimentation et ceux de l'énergie accéléreraient. Les prix des services augmenteraient légèrement en lien avec ceux des transports. Par ailleurs, après une stabilité au trimestre précédent, le produit intérieur brut (PIB) en volume se redresse (+1,1%) au deuxième trimestre 2021, selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui révise ainsi en hausse de 0,2 point son estimation précédente. Enfin, toujours selon l'Insee, la consommation des ménages est nettement repartie à la baisse en France au mois de juillet, du fait d'un recul des achats alimentaires et de biens durables. Les dépenses de consommation des ménages en biens ont baissé de 2,2% en volume par rapport à juin, mois qui avait été marqué par une hausse séquentielle de 0,3% des dépenses de consommation. Les économistes tablaient, eux, sur une hausse de 0,2%. Les investisseurs pourront aussi prendre connaissance dans la journée des derniers chiffres de l'emploi en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis. Cette dernière statistique pourrait être affectée par la vague de variant Delta qui s'est développée ces dernières semaines Outre-Atlantique. A 11h, ils découvriront aussi l'estimation rapide des prix à la consommation dans la zone euro au lendemain de l'annonce d'une nouvelle accélération de la hausse des prix en Allemagne. Les économistes prévoient en moyenne une inflation de 2,7% en août sur un an, ce qui constituerait un record depuis 2011. Ces chiffres sont susceptibles de faire réagir l'euro, très sensible à toute indication de nature à peser sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). La BCE, qui s'est fixé un objectif d'inflation de 2% en rythme annuel, a déjà expliqué qu'elle ne prévoyait pas de réagir à un choc inflationniste qu'elle explique par un effet rattrapage post-pandémie et des effets techniques purement transitoires. Du côté des valeurs françaises, Vivendi fait savoir que Pershing Square s'est engagé à acquérir une part supplémentaire de 2,9% du capital d'Universal Music Group pour un prix de 1,149 milliard de dollars sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Arkema a annoncé mardi l'acquisition de l'activité d' adhésifs de performance de l'américain Ashland sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,65 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) en vue de se renforcer dans la chimie de spécialité. Atos indique mettre en place un plan d'actionnariat 'Share 2021' réservé aux salariés, pour offrir à ses collaborateurs la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futures du groupe informatique. Enfin, Worldline annonce aujourd'hui que sa filiale, equensWorldline SE, a conclu un partenariat avec ecolytiq, une fintech à impact basée à Berlin qui propose une solution complète de SaaS (Sustainability-as-a-Service).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.07%