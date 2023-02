Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40 'GR': records du 5 janvier 2022 résolument surpassés information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 19:43

(CercleFinance.com) - Le CAC40 'GR' continue de battre des records absolus en se hissant vers 21.258 (plus de 230Pts de mieux que le 5 janvier 2022).

Il boucle une 18ème semaine de hausse par un gain tonitruant de près de +2%, ce qui porte son rebond à plus de 27,5% depuis le plancher du 29 septembre dernier.

Une des séries haussières les plus longues de l'histoire et assurément la plus longue en période de hausse des taux directeurs et de contraction de la croissance.

Si le CAC40 (PX1) parvient à retracer les 7.350, le CAC 'GR' devrait se hisser vers 22.000, échappant ainsi au scénario du double-sommet historique sous 21.000Pts.