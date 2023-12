Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40'GR' : record absolu intraday et de clôture à 22.774 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 19:54









(CercleFinance.com) - Les records historiques du 27 juillet à 22.703 et 22.617 en clôture sont tombés, avec de nouveaux zéniths de 22.832 en intraday et 22.774 en clôture... à l'issue d'une séance sans volumes (même pas 2MdsE à 17H30), sans acheteurs... et surtout sans vendeurs (une espèce disparue depuis 2012).

L'indice vient de réaliser une 'directissime' de +1.000Pts entre 21.800 et 22.800 en 8 séances et vient de prendre +11,4% en ligne droite depuis le plancher du 27 octobre sans avoir jamais recédé plus de 1% en 24, 48 ou 72H.

C'est le 2ème mouvement de plus de 11% cette année après les 6 semaines de rallye entre 19.000 (1er janvier) et 21.650 le 17 février (+14%)... mais il y avait également eu un 'rush' de +2.100Pts entre le 15 mars et le 24 avril entre 20.235 et 22.325 (+10,4%).



Les 3 vagues d'impulsions en question présentent le même schéma: hausse funiculaire, aucun retracement (peu importe l'actualité, le contexte géopolitique) et au final, un gain de +20% annuel sans aucun 'drawdown' de plus de 10% en cours d'année, donc aucune 'correction technique' digne de ce nom ne s'est matérialisée.



A chaque fois, les mouvements propulsent les indicateurs techniques au-delà de la zone de surachat... et les replis surviennent sans signes précurseurs (ni divergences, ni phase d'hésitation sous les sommets).

Le CAC40 'GR' se retrouve exactement dans cette configuration -avec un risque de double-top historique évident- mais chacun s'attend désormais à ce que les cours soient soit 'tirés' encore plus loin à la hausse (comme ce vendredi qui présentait toutes les caractéristiques d'un 'habillage de fin d'année') soit maintenus en lévitation jusqu'au vendredi 15 ('4 sorcières').





