Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 'GR' (PX1 GR) : nouveau record à 19.376, +25,5% annuel information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le CAC40 'GR' (dividende inclus) inscrit un double nouveau record de clôture à 19.340 et intraday à 19.376,84 (contre 19.376,38 le 6 août), ce qui porte le gain annuel à +25,5%, et à +42,5% depuis le 10/08/2020. Le CAC 'GR' se situe désormais 17% au-delà de sa meilleure clôture des 16.630 du 19 février 2020. Il ne manque plus que 2,8% pour atteindre les +10.000 depuis le plancher du 18 mars 2020 et à peine 2% pour doubler de valeur: objectif 19.770 d'ici le 20/08 ?

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris +0.10%