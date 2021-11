Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 'GR' : passe les 20.000 en force, +3% hebdo information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 18:33









(CercleFinance.com) - C'est la série parfaite, 5 séances, 5 records absolus : le CAC40 'GR' passe la barre des 20.000 en force, fuse jusque vers 20.075, et engrange +3% hebdo. Le 'GR' vient également d'aligner 11 séances positives sur 13 et très exactement +10% depuis le plancher des 18.250 du 6 octobre : c'est une 'directissime' de +1.825Pts, sans aucun retracement intermédiaire de plus 1%. Le cap des +100% depuis le 18/03/2020 a été franchi dès le 2 novembre, à 19.800Pts... c'était déjà 'énorme'. C'est surtout du jamais vu en moins de 20 mois (19 et 3 semaines) puisque le précédent doublement du CAC s'était déroulé entre 5.900 (fin novembre 2011) et 12.000 (mi-avril 2015), soit 3 ans et 4 mois et demi (40 mois et 2 semaines). Il devient difficile de fixer des objectifs mais la dernière oscillation entre 19.600 et 18.300 induit un potentiel mécanique de +1.300 vers 20.900, voir 21.000 (5% de mieux... l'affaire d'une dizaine de jours au rythme actuel !).

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris +0.76%