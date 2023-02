Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 'GR' : nouveau record absolu à 21.300Pts information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 13:19









(CercleFinance.com) - Le CAC semble bien parti pour matérialiser une 20ème semaine de hausse.

A quelques minutes de la publication du 'CPI' US, le CAC40 'GR' inscrit un nouveau record absolu à 21.300Pts (contre 21.015 le 5/01/2022): par équivalence, si le CAC 'PX1' retrace son zénith des 7.384 (du 5/01/2022), le 'GR' devrait venir se positionner entre 21.685 et 21.700.







