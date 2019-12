Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 'GR' : nouveau record absolu à 16.311Pts Cercle Finance • 16/12/2019 à 18:27









(CercleFinance.com) - Le CAC40 'GR' (+1,1%) inscrit nouveau record absolu à 16.311Pts: l'indice qui agrège les dividendes affiche désormais un gain annuel de +31% et surtout de +36% depuis son plancher du 3 janvier. Pour bien se figurer en quoi consiste le 'rattrapage' de 2019, le même indice avait lâché -8,5% en 2018, après +13,5% en 2017, +8% en 2016 et +12,5% en 2015: fin 2019, l'indice se retrouve 22% plus haut que fin 2017 (13.600). Autrement dit, avec une croissance en berne, le CAC40 'GR' a gagné presque autant qu'en 3 années (2015/2016/2017) marquées par une croissance bien supérieure (de l'ordre de 50% par rapport à 1,1/1,2% en 2019).

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris +1.23%