CAC40'GR' : de retour au contact des 14.000Pts

(CercleFinance.com) -Une accélération haussière de dernière minute permet au CAC40'GR' de passer de +0,5 à +0,8% et de revenir au contact des 14.000Pts. Mais le CAC monte dans un vide sidéral -c'en est ridicule- avec 1,1MdsE échangés à 17H29. Mais ce n'est pas un bond en avant décisif puisque le 'GR' vient se positionner au contact de la résistance oblique unissant les précédents 'tops' des 14.240 (du 08/06) et 14.210 (du 21/07) puis 14.050 du 12/08.

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris +0.80%