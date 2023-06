CAC40: gains sans volumes, Nasdaq tracté par Tesla et Nvidia information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,6 à +0,7%) démarre la semaine du bon pied mais d'un pied très léger puisque moins de 1,3MdE ont été échangés en 8 heures de cotations.

Le CAC40 bénéficie du soutien de quelques valeurs du luxe (Hermès +3,2%) puis de Teleperformance (+4,6%) et Unibail (+2,5%).

Le CAC40 'GR', à 21.900Pts, revient à 2% de ses records absolus.



L'Euro-Stoxx50 progresse de +0,6%, dans le sillage de Francfort et Paris alors que Wall Street a rouvert sur une hausse prudente (gains de +0,1% à +0,6% sur le Dow Jones et le Nasdaq à 13.340, dans le sillage de Tesla qui aligne 12 séances de hausse d'affilée pour un gain cumulé de près de +33% depuis le 26 mai).



En dehors de la furia sur Tesla et Nvidia (et 'l'I.A-mania'), les marchés se montrent plus que jamais attentistes (ils le sont en fait depuis 1 semaine) en amont des annonces de politique monétaire de la Fed mercredi, puis de la BCE jeudi, dans un contexte de reflux de l'inflation mais aussi de ralentissement de l'activité économique.



Dans le cas de la Fed, Jerome Powell et ses collaborateurs pourraient opter pour un 'statu quo' après avoir opéré ces derniers mois le plus fort resserrement monétaire aux Etats-Unis depuis 1994.



'Les données macro pointent vers un affaiblissement de la demande, une condition nécessaire pour réduire les tensions inflationnistes. On pense donc que la pause sera durable', prédit-on chez Oddo BHF.



La BCE devrait, pour sa part, relever tous ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes qui s'allègent, mais jugées toujours aussi préoccupantes par l'autorité centrale.



Les investisseurs espèrent toutefois que l'institution basée à Francfort laissera entendre que son cycle de durcissement des taux est proche de sa fin et que seuls de petits ajustements à la marge sont désormais à attendre.



'Sachant que le marché se focalise sur le tassement de l'inflation, il pourrait réagir très favorablement à des signes d'apaisement de la part de la BCE, alors qu'une approche rigoureuse devrait, elle, être ignorée', estiment les équipes de Danske Bank.



L'attention qui sera portée aux banques centrales risque en revanche de reléguer au second plan l'actualité macroéconomique, qui s'annonce pourtant très dense avec de nombreuses statistiques au menu des prochains jours.



Wall Street, en particulier, se prépare à une semaine riche en indicateurs qui pourraient renforcer la détermination de la Fed à privilégier une approche plus prudente.



Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus demain, seront scrutés de près par les investisseurs.



Des signes d'amélioration sur le front de l'inflation viendraient conforter sans nul doute le scénario d'une 'pause' dans l'action de la Fed et pourraient ainsi soutenir les marchés boursiers.

Les marchés obligataires se montrent eux aussi très réservés avec +4Pts de base sur les T-Bonds à 3,782%, cela se passe un peu mieux en Europe avec des OAT qui effacent 3Pts à 2,897%, des BTP italiens à -8Pts (4,038%) tandis que les Bunds décalent à peine de -1Pt à 2,3700%.

Calme plat sur les changes avec un $ qui grappille 0,1% à 1,0755/E.



Le seul mouvement vraiment significatif en ce lundi s'observe sur le marché pétrolier avec un 'Brent' qui dévisse de -3% vers 72,8$, entrainant la chute de Total Energies (-1,6%) et des parapétrolières.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi annonce avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère, autorisation qui demeure subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi.



Wendel annonce lancer une émission obligataire à sept ans pour un montant de 300 millions d'euros et, sous condition de la bonne fin de cette émission, une offre de rachat portant sur la souche obligataire venant à échéance en avril 2026.



Enfin, Invest Securities dégrade son conseil sur le titre Dassault Systèmes passant de 'achat' à 'neutre', tout en relevant légèrement sa cible, de 38 à 40 euros. Le bureau d'analyses met en avant 'la trajectoire impressionnante mais sans surprise' de la société.