Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : gains modérés en milieu de matinée Cercle Finance • 07/11/2019 à 10:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche des gains modérés en milieu de matinée, l'indice CAC40 avançant de 0,3% à 5885 points et faisant ainsi une incursion au-dessus de son zénith annuel inscrit à 5876 points. 'L'évolution des questions commerciales continue de soutenir l'appétit pour le risque, en vue de la signature de plus en plus probable d'un accord sino-américain de 'phase 1'', assure Kyle Rodda, analyste chez IG. D'après les analystes techniques, la récente cassure de la zone de résistance majeure des 5800/5815 points par le CAC40 pourrait laisser entrevoir un prolongement de la phase haussière en direction des 6000 points. Compte tenu du calendrier peu chargé de la journée, le point d'orgue de la séance devrait être la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à 13h00, aucune annonce majeure n'étant attendue malgré le chaos politique du moment. En attendant, la production industrielle de l'Allemagne a reculé de 0,6% en septembre selon Destatis, après une hausse de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,3% pour août). Du côté des valeurs, parmi les nombreuses publications du jour, les opérateurs acclament les comptes annuels de Sodexo (+7,7%), mais sanctionnent les résultats à neuf mois d'Engie (-3,8%) et de Legrand (-2,4%).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.24%