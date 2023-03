CAC40: gains matinaux compromis par la hausse des taux information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris ne grappille plus que 0,2%, à 7280 alors que le CAC40 effaçait d'entrée de jeu ses pertes de mardi et gagnait jusqu'à 0,6% vers 7.325 points, notamment tirée par Stellantis (+3,6%) et par le rebond de LVMH, Hermès et surtout Kering qui gagne environ 2% chacun.

A noter que le secteur du luxe profite notamment des bonnes nouvelles en provenance de Chine où l'activité manufacturière ressort en expansion en février, pour le second mois d'affilée.



Dans l'Hexagone, en revanche, le secteur manufacturier est en contractionavec un indice PMI S&P global passé de 50,5 en janvier à 47,4 en février.



L'indice a été tiré à la baisse par les nouvelles commandes, dont la contraction s'est accélérée pour la première fois depuis octobre 2022. Cette dégradation s'est répercutée sur les niveaux de production, qui ont ainsi diminué pour un neuvième mois consécutif.



Cette première journée du mois de mars s'annonce chargée en statistiques, avec notamment la première estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne au titre du mois de février.



Ces chiffres seront particulièrement suivis alors que la récente accélération de l'inflation dans des pays comme les Etats-Unis ou la France a inquiété les marchés quant au calendrier du resserrement monétaire.



Les intervenants seront par ailleurs très attentifs à l'indice ISM manufacturier américain, qui sera publié dans l'après-midi.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier s'est établi à 52,6 le mois dernier, contre 50,1 en janvier, a déclaré mercredi le Bureau d'Etat des statistiques (BES) dans un communiqué.



D'après le BES, la production des usines est revenue à la normale à un rythme plus rapide que prévu le mois dernier, indiquant une amélioration continue du climat économique.



La batterie de statistiques attendues aujourd'hui devrait alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale et de la BCE, avec pour conséquence la hausse du dollar et des rendements obligataires.



Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme repartent à la hausse et inscrivent de nouveaux plus hauts pluriannuels.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, véritable référence en Europe, revient bondit de +8Pts vers 2,714%.

Nos OAT établissent un nouveau plafond à près de 3,2% (testé en séance) avec +8Pts à 3,19%



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans rebondit de 3,91% vers 3,95%, après un pic à plus de 3,97% hier, les derniers indicateurs américains ayant renforcé la perspective d'une récession, et donc d'une pause dans le cycle des hausses de taux de la Fed.



'Si l'économie américaine commence à s'affaiblir, cela devrait réduire la pression sur les rendements obligataires et affaiblir le dollar américain', rappelle Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle.





Dans l'actualité des sociétés, Eurofins Scientific (-11,5%) publie pour 2022 un profit net ajusté en baisse de 35% à 683 millions d'euros, soit 3,43 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 20% à 1,51 milliard, soit une marge en repli de 5,8 points à 22,5%.



Atos (+8%) publie au titre de 2022 une perte nette part du groupe de 1,01 milliard d'euros, réduite par rapport à celle de 2,96 milliards de l'exercice précédent, mais un taux de marge opérationnelle en retrait de 0,4 point à 3,1% du chiffre d'affaires (CA).



Neoen publie au titre de l'année écoulée un résultat net ajusté en augmentation de 19% à 48 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 38% à 414 millions, 'en ligne avec l'objectif annoncé'.



A horizon 2030, Neoen (-14%) projette d'atteindre une capacité en opération ou en construction cible de plus de 20 GW. Il réitère aussi son ambition d'atteindre un rythme de gain de nouveaux projets d'au moins 2 GW par an à compter de 2025.



Enfin, Saint-Gobain (+2%) annonce avoir finalisé la cession, annoncée le 12 décembre dernier, de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni - dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson - au groupe Stark.