Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : gain trimestriel de 0,8%, l'Euro enfonce ses supports information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a culminé vers 6.590 vers 14H et n'a jamais plus approché cette zone de cours de tout l'après midi. Au final, le CAC40 reprend 0,83% à 6.561 et ne parvient pas à effacer ne serait-ce que la moitié de son lourd repli de la veille. Le CAC40 fait un peu mieux que les +0,75% de Francfort, les 0,65% de Milan, les +0,55% de l'Euro-Stoxx50 à 4.081, ou la stagnation du BEL-20. L'indice-vedette avait corrigé de près de 2,1% hier, mais finalement réussi à sauver le palier des 6.500 point : il s'éloigne de son premier seuil d'inversion des 6.515 et les opérateurs auront certainement à coeur de donner une petit coup de pouce jeudi pour terminer le trimestre sur une bonne note (il redevient positif à Paris de...0,8%, soit le score du jour). Si Wall Street a échappé à un 'sell-off' et s'est contenté d'un repli ordonné mardi soir, le S&P 500 (-2%) a connu sa pire séance depuis le 12 mai, tandis que le Nasdaq (-2,8%) a subi son plus lourd repli depuis le 18 mars et efface tous ses gains accumulés depuis le 30 juin, le Dow Jones (-1,5%) a également basculé dans le rouge sur le trimestre qui s'achève demain, avec -0,6%. Il reprend +0,5% et il devrait bénéficier d'un soutien tactique jusqu'à jeudi soir. Le Nasdaq s'avère décevant puisqu'il ne reprend que 0,15% environ sur les presque -3% de la veille. Les inquiétudes entourant la remontée des taux réels n'ont pas disparu bien que les rendements se détendent un peu cet après-midi. Le T-Bond US se stabilise sur la barre psychologique des 1,500% après avoir un temps flirté avec les 1,56% en matinée. La tendance pourrait rester volatile avec un agenda américain peu chargé en matière d'indicateurs économiques. Ce matin, et dans l'indifférence générale, les indices ESI du sentiment économique sont restés assez stables en septembre. Celui de la zone euro ayant grappillé 0,2 point à 117,8, tandis que celui de l'Union européenne s'est maintenu à 116,6, selon l'enquête de la Commission européenne. Bruxelles indique néanmoins que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont accrus, de 0,8 point à 113,6 pour la zone euro et d'un point à 113,6 pour l'ensemble de l'UE, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis l'été-automne 2018. Il est donc difficile de relier ces chiffres à la détente de -3Pts du rendement des OAT vers 0,125% et du Bund vers -0,2250%, le BTP italiens, très éprouvés la veille avec +7Pts mardi se détendent de -5Pts à 0,82%. L'un des 'faits du jour', c'est le basculement de l'Euro (-0,6%) sous le support des 1,1680, puis dans la foulée sous l'ultime support estival des 1,1635 avant une correction en direction des 1,100/$ à moyen terme. Côté valeurs, les 'technos' devraient rester au centre de l'attention après le revers du secteur la veille, dans un climat marqué par une forte aversion au risque. Sur le marché de l'énergie, le Brent reprend +1% à 79$, le léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traitant autour de 75 dollars, ce qui constitue toujours un plus haut de presque trois ans... et le prix du charbon inscrit un nouveau record à 212$ ce 29/09 contre 77$ le 1er janvier (triplement en 9 mois). Au sein du CAC40, Airbus prend 3,5% (et le motoriste Safran +2,6%) grâce à une commande de 60 appareils de type A-220 (un nouveau moyen courrier), ce qui représente la plus grosse commande jamais passée d'un coup par Air France. Pernod Ricard a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette. Le géant des spiritueux explique que les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs lui ont permis de placer ces obligations à un coupon avantageux de 0,125%. TotalEnergies (-1,3%) indique que le consortium qu'il forme Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. STMicroelectronics (+1% après -5% la veille) a annoncé que Nu Eyne, un fabricant sud-coréen d'appareils médicaux, l'avait retenu pour équiper un nouveau dispositif ophtalmologique. Le groupe franco-italien indique que Nu Eyne a sélectionné son microcontrôleur Bluetooth STM32WB55, une plateforme qui associe sur une même puce en silicium deux microprocesseurs. L'opérateur de satellites SES a annoncé la signature d'un nouveau contrat de capacités avec China Global Television Network (CGTN) qui permettra au groupe de télévision chinois de diffuser trois chaînes en haute définition (HD) en Europe.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.83%