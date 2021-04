CAC40 : gain symbolique pour parachever une semaine à +0,6%

(CercleFinance.com) -Le CAC40 clôture in extremis en hausse de 0,05% à 6.168 mais ne parvient pas à s'affranchir de la résistance des 6.168, malgré une incursion au-delà des 6.188 ce matin (nouveau record annuel).

Il n'en reste pas moins que le CAC40 'GR' a inscrit un nouveau record absolu intraday à 17.254.

Les volumes demeurent toujours aussi indigents avec à peine 2,8MdsE échangés en 7 heures et demi de cotations... ce qui signifie que les cours progressent littéralement 'dans le vide' (depuis mardi).

Le CAC40 a ignoré ce matin la rechute de la production dans l'industrie manufacturière en France en février 2021 (-4,6% après +3,3%) comme dans l'ensemble de l'industrie (-4,7% après +3,2%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.

Pas de tendance en clôture en Europe mais de façon marginale avec un E-Stoxx50 inchangé (-0,02%) vers 3.978... les 4.000 restant hors d'atteinte, faute de pression acheteuse.

Ce peu d'entrain des acheteurs alors que le marché est au zénith peut être considéré comme troublant dans un environnement censé demeurer très clairement positif pour les actifs risqués.

Depuis le début de l'année, l'indice-vedette de la Bourse de Paris affiche un gain de plus de 11%, ce qui lui permet de surperformer assez nettement l'indice S&P 500 qui s'est, pour sa part, adjugé 9%.

Le S&P500 inscrit par ailleurs un nouveau plus haut absolu à 4.105Pts, le Dow Jones culmine à 33.650 et le ratio capitalisation de W-Street/PIB US vient de dépasser les 200%, à 200,1%... pour la 1ère fois de l'histoire, non pas des Etats Unis mais de l'ensemble des marchés.

Les marchés attendaient à 14H30 une importante indication concernant l'inflation aux US mais la publication du 'PPI' -indice des prix à la production aux Etats Unis- a été retardée alors que le site du 'BLS' qui le publie était 'gelé': le chiffre est sorti à 15H, en hausse de +1% au lieu des +0,4% estimés (soit +4,2% en rythme annuel), et le 'core rate' ressort à +0,7% au lieu de +0,2% (hors énergie).

Le dernier chiffre de la semaine est accueilli sans émotion: les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6% en février 2021 aux États-Unis, selon le Département du Commerce, après une croissance de 1,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 1,3%).

De leur côté, les ventes des grossistes américains ont baissé de 0,8% en février. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,27 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,32 mois en février 2020.

Il ne faudrait pas que les mauvaises surprises concernant l'inflation se succèdent : 'Les investisseurs intègrent de plus en plus le scénario parfait et les indicateurs de positionnement sur les marchés d'actions sont désormais élevés, mettant en lumière une fragilité latente en cas de risque non anticipé', prévient Benjamin Melman, le directeur des investissements chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Pour le stratège, un accès de volatilité devient tout à fait possible, ce qui a d'ailleurs conduit le gestionnaire d'actifs à réduire tactiquement le poids de son exposition aux actions.

Les obligations du Trésor américain à 10 ans se retendent de +4 points de base, vers 1,66%, nos OAT se dégradent également de +4Pts vers -0,04%, ainsi que les Bunds à -0,2970... et nette dégradation des BTP italiens de +7Pts à 0,733%.

Du coté des valeurs, Airbus (+0,3%) a annoncé les livraisons de 72 avions à 34 clients en Mars 2021 (4 A220, 60 A320 Family (57neo), 8 A350). Airbus a enregistré 28 commandes au mois de mars 2021. Les livraisons de 2021 à ce jour sont de 125 avions à 44 clients.

A l'horizon 2023, le Groupe Michelin prévoit de réaliser des ventes autour de 24,5 MdsE et d'afficher un Résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,3 MdsE. Côté environnemental, le responsable a comme ambition de voir Michelin 'réduire fortement ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 (- 50 % par rapport à 2010)' afin de viser en 2050 la neutralité carbone sur ce périmètre (scope 1, 2 et transport).