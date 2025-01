CAC40: gain symbolique mais un mois de janvier record information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 17:43









(CercleFinance.com) - La fin de séance est un peu laborieuse à la Bourse de Paris (+0,1%) qui termine une semaine agitée sur une note tout juste positive (gain hebdo de +0,2%).



Le CAC40 reste au dessus des 7.950, le SBF 120 au-dessus des 6.000 (pour le symbole) tandis que l'Euro-Stoxx50 et le DAX40 ont battu en cours de séance un 9ème et 10ème record historique en 2 semaines à 5.314 et 21.800 respectivement ce matin (soit +8,3% pour l'Euro-stoxx50 en 1 mois, +9,5% pour le DAX).



Ce mois de janvier s'impose comme le plus 'bullish' du 21ème siècle en zone Euro, la hausse du moment constituant un rattrapage sur les indices US après la spectaculaire sous-performance de 2024.



'Un élément encourageant vient de l'élargissement de la tendance haussière en Europe puisque les 25 secteurs qui composent le STOXX 600 ont progressé hier', font valoir les équipes de Danske Bank.



A Wall Street, l'entame de séance est contrastée avec un Dow Jones stable mais un Nasdaq qui bondit de +1,3% vers 19.900 et qui revient à 1,5% de ses records, le S&P500 (+0,7%) revient tutoyer ses sommets à 6.115Pts, avec la possibilité d'une meilleure clôture historique ce soir, au-delà de 6.120Pts.



En dépit de l'onde de choc DeepSeek, de la prudence manifestée par la Fed et des résultats mitigés publiés par plusieurs géants de la tech américaine, les investisseurs trouvent toujours une bonne raison de pousser les valorisations vers de nouveaux sommets: ils ont été rassurés hier par l'action de la Banque centrale européenne (BCE), qui a abaissé ses taux pour la quatrième fois consécutive et ouvert la porte à une poursuite de son assouplissement monétaire dans les mois à venir.



'Ce virage 'dovish' est crucial pour que les marchés d'actions européens retrouvent leur attractivité', souligne Florian Ielpo, le responsable des études macroéconomiques chez Lombard Odier IM.



'La BCE semble faire un pas supplémentaire vers une position plus accommodante (...) et cela devrait soutenir les actifs européens à moyen terme', estime l'analyste.



Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,7% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, pour des revenus en augmentation de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Publié simultanément, l'indice des prix PCE -surveillé de près par la Fed- a augmenté de 2,6% en rythme annuel en décembre, après 2,4% en novembre. Hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle est restée constante à +2,8% d'un mois sur l'autre.



'Si l'indice PCE de base ('core') ressort au-dessus du consensus attendu à 2,8% en rythme annuel, cela donnerait des raisons supplémentaires à la Fed pour reporter ses baisses de taux', avait prévenu Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone.



Les T-Bonds US se détendent marginalement de 0,51Pt à 4,5070% pour le '10 ans' et le '30 ans' reste parfaitement inchangé : le PCE du jour, c'est donc un non-événement, ce qui va rassurer Wall Street.



Ce vendredi a également été marqué par la publication des chiffres très attendus de l'inflation en Allemagne: elle recule de 0,2%, parfaitement en ligne avec les attentes : les Bunds se détendent de -5,5Pts vers 2,453%.



Les prix avaient dérapé de 2,4% vers 2,8% sur un an en décembre en raison d'un effet de base défavorable sur les prix de l'énergie.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,4% sur un an en janvier 2025 selon l'Insee, marquant donc une légère accélération après le taux annuel de +1,3% observé en décembre 2024.



Nos OAT effacent -7Pts vers 3.1930% et le 'spread' avec le Bund s'écarte un peu à 74Pts.



Aucun mouvement sur le FOREX avec un Euro inchangé à 1,03080, l'Or bat un nouveau record absolu à 2.815$/oz (2.850$ sur le contrat avril).



L'attention des investisseurs s'est focalisée sur la saison des résultats de 4ème trimestre, qui continue de battre son plein.



Hier soir, Apple a fait état de performances supérieures aux estimations du marché, malgré les difficultés actuellement rencontrées en Chine.



Même Intel, le mauvais élève de la tech américaine depuis quelques années, a publié des comptes meilleurs que prévu, laissant espérer un prochain redressement de l'activité de l'ancien numéro un mondial des puces.



Le climat de prudence qui entoure actuellement l'évolution de la politique commerciale pourrait cependant être la tendance, alors que Donald Trump s'apprêterait à imposer dès demain des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.