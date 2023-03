CAC40: gain modeste avant la décision de la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 17:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance avec un gain limité de 0,26%, à 7131 points, notamment tirée par L'Oréal (+2,1%) et Pernod Ricard (+2%).



Les investisseurs restent relativement confiants à quelques heures de l'issue du comité stratégique (FOMC) de la Fed qui s'achève ce soir et qui sera suivi d'une conférence de presse très attendue de son président, Jerome Powell.



Le verdict de l'institution ne fait guère de doute au vu de l'évolution du 'FedWatch' du CME, qui suggère une hausse de taux quasi-certaine d'un quart de point, à laquelle les intervenants attribuent une probabilité de plus de 86%.



Les marchés attendent surtout de savoir si la Fed emploiera un ton tout aussi accommodant que lors des opérations de sauvetage qu'elle a récemment conduites avec le Trésor afin de protéger le système financier américain.



La solidité de l'économie américaine, attestée encore hier par de bons indicateurs sur le marché immobilier (1er rebond des ventes en 12 mois), plaide certes en faveur d'un durcissement, mais la fragilité de certaines banques milite pour une approche plus prudente.



Les investisseurs seront particulièrement intéressés par ses 'dot plots', qui dévoileront, comme à chaque fin de trimestre, ses perspectives pour le taux final de 2023 et les années à venir.



Ses anticipations pourraient être fortement revues à la baisse et satisfaire les investisseurs qui y verraient la confirmation d'un 'pivot' imminent dans la politique de l'autorité centrale.



Les marchés obligataires tranchent avec la sérénité des indices boursiers, avec une nette dégradation des rendements : +12Pts sur nos OAT ce matin à 2,92%, +6Pts cet après-midi à 2,862%, les Bunds affichent +7Pts à 2,347% (après une incursion sous 2,00% ce lundi même), les T-Bonds US restent inchangés à 3,60% (ce qui ne soutien pas le Dollar).



Le billet vert continue en effet de reculer face à l'Euro, jusque sous les 1,0800 (-0,3%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Voltalia annonce la signature, au Portugal, d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 15 ans avec BA Glass Group, un leader européen de la production de verre creux pour le secteur des boissons et de l'agroalimentaire.



Crédit Agricole Consumer Finance annonce la signature d'un protocole d'acquisition avec Stellantis de six filiales européennes d'ALD et de LeasePlan, faisant suite à l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan par ALD, annoncée en janvier 2022.



Stellantis a annoncé mercredi que sa coentreprise avec Crédit Agricole avait conclu un accord en vue de l'acquisition des activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg.



Le constructeur annonce également un investissement de plus de 130millions d'euros dans son usine d'Eisenach en Allemagne. Cette décision permettra de fabriquer le successeur électrique du Grandland sur la toute nouvelle plateforme STLA Medium.