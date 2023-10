Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: gain anecdotique après le rebond de fin de séance information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à 0,7% autour des 6970 Pts, la bourse de Paris a rebondi en fin de séance parvenant même à grappiller 0,11% au gong final, à 7029 points, notamment tirée par Edenred (+4,1%), Airbus (+3,5%) ou encore Renault (+1,2%).



L'indice parisien a aussi profité du rebond de Wall Street qui affichait un repli initial de -0,5% à -0,8% mais dont les indices ont effacé la majeure partie de leur recul en fin d'après-midi.



Côté statistiques, ce mardi a été marqué par la publication ce matin de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne : tout comme le mois précédent, il a enregistré une hausse dans l'enquête d'Octobre : à -10,3 points, il se montre supérieur de 1,1 point à sa valeur du mois d'août.



' Il semble que nous ayons dépassé le point le plus bas. Il y a une légère hausse notable des attentes économiques des experts des marchés financiers en octobre 2023. En revanche, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne n'a guère changé', explique Achim Wambach, le président du ZEW.



'Les attentes économiques accrues s'accompagnent de l'anticipation d'une nouvelle baisse des taux d'inflation et du fait que plus des trois quarts des personnes interrogées anticipent désormais des taux d'intérêt stables à court terme dans la zone euro', ajoute-t-il.



Les intervenants ont aussi pris connaissance de la publication des ventes de détail: après une hausse de 0,8% en août, elles ont encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis, surpassant largement les attentes des analystes (+0,2%).



Enfin, la production industrielle US a augmenté de 0,3% en septembre alors qu'elle était anticipée en progression de 0,1% (après une hausse de 0,3% en août, hausse révisée de 0,4%).



Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités industrielles) remonte de 79,5% en août à 79,7% en septembre.



Côté 'trimestriels', l'actualité devient très dense à compter d'aujourd'hui : en Europe, Ericsson a dévoilé ce matin des performances trimestrielles conformes à ses objectifs, mais précisé que l'environnement économique 'incertain' persisterait jusqu'en 2024.



Aux Etats-Unis, plusieurs ténors de la cote tels que Bank of America, Goldman Sachs ou Johnson & Johnson ont publié leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se tend fortement, de 12Pts à 4,8300% (et même 4,855% au plus haut), un mouvement imité par les emprunts de référence en Europe avec +10Pts sur nos OAT et les Bunds à 3,5046% et 2,881%.



Le dollar recule face à toutes les devises et l'euro progresse actuellement de 0,3% vers 1,0560$/euro.



Sur le marché de l'énergie, le baril de Brent s'échange autour des 89,4$ (-0,8%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a annoncé mardi qu'il allait renforcer sa collaboration avec SoyYo, une fournisseur colombien de services d'identité numérique pour les entreprises.



Safran Landing Systems a signé un contrat de cinq ans avec la compagnie Wizz Air pour assurer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320.



TotalEnergies et son partenaire SSE Renewables annoncent que leur parc éolien offshore de Seagreen est désormais pleinement opérationnel et fonctionne à sa capacité nominale de 1075 MW.



Enfin, Wendel s'arroge 3% après avoir confirmé l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners auprès de ses partners. Le deal se fait sur la base de 383 ME pour les 51%, précise Oddo BHF.







