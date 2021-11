Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : gagne 1%, en direction de son record historique information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche une progression de plus de 1% ce matin et franchit les 6900 points, en direction du sommet historique des 6922 points atteint en septembre 2000. Avec plus de 500 ME échangés à 10h15, les volumes d'échanges sont étoffés, notamment pour un jour férié. Il faut dire que le mois d'octobre s'est achevé sur une note positive, avec un retour en forme des indices européens, dans le sillage de Wall Street. Par ailleurs, les résultats d'entreprises présentés aux Etats-Unis ont dépassé les attentes, notamment grâce aux compagnies pétrolières, premières bénéficiaires de la hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PMI manufacturier britannique, puis des PMI et ISM manufacturiers américains (avec une heure d'avance sur le calendrier ordinaire en raison du passage à l'heure d'hiver). Toujours aux Etats-Unis, la semaine sera marquée notamment par la publication des indices PMI et ISM des services, du rapport mensuel sur l'emploi, et surtout par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, outre les indices PMI, le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, ainsi que la production industrielle en France et en Allemagne. La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec par exemple ceux des groupes américains Dupont, Pfizer, Amgen et Qualcomm, ou des européens Ryanair, Adecco, BP, Lufthansa, Credit Suisse, Deutsche Post, ING et Société Générale. En attendant, alors que s'ouvre la COP26, le géant de la distribution alimentaire Carrefour annonce un objectif de neutralité carbone d'ici 2040, en réduisant au maximum les émissions de ses activités à la source. Valneva indique que les teneurs de livre associés de son offre globale de 4,5 millions de nouvelles actions ordinaires, ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 675.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 337.500 ADS. URW (Unibail-Rodamco-Westfield) annonce avoir signé un partenariat avec AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients investisseurs, en vue de la construction de la Tour Triangle, au sud-ouest de Paris.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.04%