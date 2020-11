Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : gagne 1,2% après le redressement des indices US Cercle Finance • 24/11/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - Après sa pause de la veille, la Bourse de Paris repart de l'avant mardi à l'ouverture, encouragée par le redressement des places boursières américaines dans la soirée d'hier. L'indice CAC 40 progresse de 1,3% à 5560 points. En plus des nouvelles encourageantes concernant le projet de vaccin d'AstraZeneca - qui revendique 90% d'efficacité en phase III sur certaines typologies de patients - Wall Street a bénéficié hier de la perspective de la nomination de Janet Yellen en tant que future secrétaire au Trésor. Le Dow Jones en a profité pour reprendre 1,1% et effacer toutes ses pertes de la semaine dernière, tandis que le Nasdaq réussissait à grappiller 0,2% grâce à la seule hausse du titre Tesla, qui engrangeait encore 6% de hausse et inscrivait un nouveau record absolu à 526 dollars. Joe Biden - dont la victoire dans l'Etat clé du Michigan a été confirmée hier - a tenu parole en constituant son équipe avant Thanksgiving, l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, semblant tenir la corde - comme les marchés l'espéraient - pour décrocher le poste stratégique de future secrétaire au Trésor. Yellen - qui fut conseillère de Barack Obama avant de prendre la tête de la Fed en 2014 et jusqu'en janvier 2018 - avait dû quitter ses fonctions lorsque Trump - la jugeant trop marquée 'démocrate' - lui avait préféré Jerome Powell. Les investisseurs américains ont salué l'arrivée de cette 'colombe monétaire', qui approuve et soutient tous les programmes de relance budgétaire. 'Elle devrait s'atteler à mieux aligner les politiques budgétaire et monétaire', expliquent ce matin les analystes de Deutsche Bank. Au chapitre économique, le climat des affaires se dégrade encore en Allemagne en novembre sur fond de seconde vague de coronavirus, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 90,7 pour le mois en cours contre 92,5 au titre d'octobre. Aux Etats-Unis paraîtra, dans l'après-midi, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, un indicateur qui intégrera tout à la fois les résultats des élections, la résurgence de l'épidémie et l'annonce prometteuse d'un vaccin. Du coté des valeurs, Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur ArcelorMittal et relève son objectif de cours de 16 à 20 euros, dans le sillage d'une révision en hausse de sa séquence d'EBITDA 2020-22 pour le géant de la sidérurgie.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.33%