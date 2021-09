Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : gagne 0,4%, au contact des 6600 points information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,4%, à 6586 points, à l'aube d'une journée marquée par la publication de nombreux indicateurs économiques. Tôt ce matin, les investisseurs ont pu découvrir que l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'était établi à 49,6 en septembre, contre 50,1 en août, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques, témoignant ainsi d'une légère contraction de l'activité. Pour rappel, la stabilité est à 50. Pékin évoque un ralentissement dû au relâchement des activités des usines dans les secteurs à forte intensité énergétique, mais les économistes y voient plutôt les conséquences des restrictions prises pour enrayer la circulation du variant Delta. Sur une note plus positive, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier a, lui, progressé à 53,2 en septembre, contre 47,5 en août. En France, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, fait état d'une hausse des prix à la consommation de 2.1% en septembre 2021 en comparaison annuelle, après un taux de 1.9% le mois précédent. Par ailleurs, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens en volume augmentent de 1% en août 2021, après une baisse de 2,4% en juillet, Les intervenants de marché vont prendre connaissance dans la journée des derniers chiffres du chômage dans la zone euro, de l'inflation préliminaire en Allemagne, de la troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre ou encore des estimations hebdomadaire du chômage aux Etats-Unis. Toutes ces statistiques permettront aux opérateurs de savoir où en est la reprise économique après plusieurs séances marquées par les inquiétudes entourant la remontée des taux et la vigueur des prix de l'énergie. Dans l'actualité des valeurs françaises, l'opérateur de satellites Eutelsat confirme le rejet de l'offre de rachat émanant de Patrick Drahi, le propriétaire du groupe de télécoms Altice, un refus qui n'a pas empêché le titre de s'envoler à la bourse de Paris (jusqu'à +17%). Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de Chryso, groupe spécialisé dans la chimie de la construction, qui rejoint donc ses activités servant le marché de la construction durable au sein des solutions de haute performance. Enfin, Alstom indique que son consortium avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché un contrat qui prévoit la fourniture d'un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la ligne circulaire de Taipei.

