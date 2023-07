CAC40: fuse vers 7.240 puis temporise à 7.215 avec W-Street information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 16:14

(CercleFinance.com) - Le CAC40 aligne une seconde séance de hausse ce mardi à la Bourse de Paris (+1,1%), dans des volumes toujours aussi anecdotiques (850MnsE en 7 heures) et avec 2 locomotives de poids puisqu'il s'agit de LVMH et Hermès, les 2 premières 'capi' du marché parisien.



Le fait que Wall Street rouvre quasi inchangé a un peu tempéré les ardeurs le CAC40 est revenu de plus des 7.240 pour graviter au-delà des 7.215Pts.



Le moral des investisseurs parait au beau fixe sur les places mondiales, notamment en Asie où ils saluent la volonté affichée par les autorités chinoises de soutenir le secteur immobilier, un talon d'Achille de la deuxième économie mondiale.



'Hier, la Banque populaire de Chine et l'Administration nationale de réglementation financière ont publié une déclaration conjointe, et certains prêts devraient bénéficier d'une prolongation de remboursement d'un an', rappelle Deutsche Bank.



'En outre, le China Securities Journal affirme que la Chine devrait 'accélérer' le déploiement de la politique pour soutenir le marché immobilier, et que des mesures pour soutenir la confiance des entreprises peuvent être introduits', poursuit-elle.



Aucune donnée n'est prévue cet après-midi aux Etats-Unis, mais les opérateurs ont pris connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne.



L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives économiques du pays, a enregistré une baisse dans l'enquête actuelle de juillet 2023 : à -14,7, il se montre inférieur de 6,2 points à sa valeur du mois précédent.



Cela n'empêche pas le DAX d'engranger de +0,7 à +0,8%.



Les Bunds se dégradent même de +2,5Pts vers 2,6570%, retrouvant les mauvais niveaux de la veille, idem pour nos OAT (+2,5Pts à 3,2120%)... les T-Bonds US restant stables à 4,000%.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Renault Group affiche pour sa marque éponyme des ventes mondiales en hausse de 11% au premier semestre 2023, et a signé avec Geely un accord pour créer une coentreprise de groupes motopropulseurs.



Le ministère indien de la Défense aurait donné hier son accord initial à l'achat de 26 avions Rafale et 3 sous-marins Scorpène à la France selon l'agence de presse indienne ANI.



Ces contrats devraient être annoncés à l'occasion de la visite du Premier Ministre indien Narendra Modi en France cette semaine rapporte Invest Securities.