CAC40: franchit les 7500 malgré la surprise de l'emploi US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 1,32%, à 7526 points, notamment tirée par le secteur du luxe avec +3,3% pour LVMH, +2,6% pour Kering et +1,5% pour Hermès.



L'indice parisien s'arroge près de 2,5% sur la semaine écoulée et plus de 16% depuis le début de l'année.



Il n'est plus qu'à une cinquantaine de points de son record de clôture historique (7581 points), malgré les chiffres de l'emploi US qui ont pris les analystes à contre-pied et qui témoignent de la résilience surprenante de l'économie américaine.



En effet, le très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, publié 14h30 par le Département du Travail, a dévoilé 199 000 créations d'emplois non-agricoles en novembre, quand le consensus tablait sur +145.000/+150.000. Dans le même temps, le taux de chômage est ressorti en net recul (-0,2%) pour s'établit à 3,7%, là où les marchés ciblaient 4%.



Ces données, bien supérieures aux attentes vont compliquer la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire. Par conséquent, le discours qu'elle tiendra le 13 décembre prochain (communiqué final du FOMC) pourrait s'avérer plus 'faucon' que Wall Street ne l'espérait.



Il en résulte une nette tension sur l'obligataire avec un '10 ans' US qui affiche +13Pts à 4,2540%. Ce n'est guère mieux en zone Euro avec +8Pts sur les Bunds à 2,2760% et +9Pts sur nos OAT à 2,836.



Dans ce contexte, l'euro recule de -0,4% face au billet vert, autour de 1,075 dollar. Le Brent s'apprécie de 1,6%, vers 75,8$ le baril, porté par le solide rapport sur l'emploi US qui dissipe quelque peu les craintes entourant la demande mondiale.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus annonce que Cathay Group, déjà l'un des plus grands opérateurs de l'A350, est devenu le dernier transporteur aérien en date à commander son tout nouvel A350F, suite à la signature d'un contrat d'achat portant sur six appareils.



Par ailleurs, Airbus Flight Academy Europe, filiale de formation des pilotes civils et militaires d'Airbus, annonce avoir reçu ses premiers avions d'entraînement Elixir, plus économes en carburant et plus silencieux, dans le cadre de sa stratégie de développement durable.



ArcelorMittal annonce avoir finalisé la vente d'ArcelorMittal Temirtau, filiale regroupant ses activités sidérurgiques et minières kazakhes, à Qazaqstan Investment Corporation (QIC), un fonds d'investissement contrôlé par l'État du Kazakhstan.



Euronext a annoncé hier soir que l'action Vivendi ferait son retour au sein de l'indice CAC 40, six mois après l'avoir quitté, une décision qui permettait à la valeur de grimper de plus de 2,3% ce vendredi à la Bourse de Paris.







