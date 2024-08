Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: franchit les 7400 pts après une série de stats US information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Après une matinée atone, la bourse de Paris a bondi à 14h30 après la parution d'une série de statistiques américaines très scrutées par les marchés.



Le CAC40 conclut la séance sur un gain de 1,23%, vers 7423 points, notamment tiré par Accor (+3,3%), Stellantis (+2,5%) ou encore STMicro (+2,4%).



Sur le front chargé des statistiques, donc, on a appris qu'après avoir baissé de 0,2% en juin par rapport au mois précédent (chiffre révisé d'une stagnation annoncée initialement), les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 1% en rythme séquentiel en juillet, selon le Département du Commerce.



Particulièrement suivie par les investisseurs, cette statistique permet d'écarter momentanément l'idée d'une éventuelle récession aux Etats-Unis au cours des mois à venir.



Néanmoins, après une augmentation de 0,3% en rythme séquentiel le mois précédent, la production industrielle des Etats-Unis a diminué de 0,6% en juillet, plombée par une chute de près de 8% de la production de véhicules et équipements automobiles.



Par ailleurs, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est globalement ralentie, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête sur les perspectives d'affaires manufacturières d'août.



Selon l'enquête de la Fed locale, l'indice de diffusion de l'activité générale courante ('Philly Fed') est passé de 13,9 en juillet à -7 en août, soit sa première valeur négative depuis le mois de janvier.



Dans la région de New York, l'activité manufacturière a légèrement diminué indique l'enquête de la Fed locale pour le mois d'août, son indice global de la conjoncture générale 'Empire State' s'étant établi à -4,7 contre -6,6 annoncé le mois précédent.



De son côté, le département du travail a fait savoir que les prix à l'importation avaient légèrement augmenté en juillet aux Etats-Unis, essentiellement dans le sillage de l'alimentation, même si la tendance de fond reste à une bonne maîtrise des pressions inflationnistes. L



Les prix à l'import ont augmenté de seulement 0,1% le mois dernier après être resté stables en juin, selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Travail.



Enfin, Le Département du Travail a rapporté 227 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 5 août juillet, un chiffre en baisse de 7000 par rapport à la semaine précédente.



Après la publication, hier, de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis meilleurs que prévu, il ne fait plus guère de doute que la Fed annoncera le mois prochain une baisse de ses taux afin de soutenir de l'économie américaine.



Mais les marchés semblent désormais se poser moins de questions sur l'évolution de l'inflation pour se concentrer davantage sur le thème de la croissance.



Sur le front obligataires, les T-Bonds à 10 ans se tendent vers 3,94% (+11pts), tandis que son équivalent européen de même échéance, le Bund, atteint 2,25% (+7 pts).



Dans ce contexte, l'euro cède 0,2% face au billet vert, autour des 1,098$/E.

Le baril de Brent s'échange contre 81,4$ à Londres (+1,7%).



Dans l'actualité des sociétés françaises, Prologue affiche un chiffre d'affaires de 56,4 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, en repli de 0,8% en comparaison annuelle, avec un recul de 7,2% à 28,7 millions sur son seul deuxième trimestre.



Ikonisys, entreprise spécialisée dans la détection des cancers grâce à une solution automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 150.000 euros, par le biais d'un placement privé.







