CAC40: franchit les 7300 pts dans des volumes réduits

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine avec un gain de 1,32%, à 7324 points, alors que les 40 valeurs qui composent le CAC sont orientées à la hausse.



Au terme d'une séance qui aura vu un peu moins de deux milliards d'euros s'échanger sur la place parisienne, la performance du jour revient à Teleperformance qui s'arroge plus de 5% sur la journée.



Il faut dire que les investisseurs ont été rassurés par les nouvelles mesures de soutien à l'économie annoncées par la Chine. Pékin a ainsi fait savoir que la taxe sur les transactions boursières serait divisée par deux afin de revigorer les marchés des capitaux et stimuler la confiance des investisseurs.



Les interrogations autour de la croissance mondiale ne devraient néanmoins pas disparaître de sitôt. A ce titre, plusieurs statistiques attendues dans la semaine seront surveillées de près, à l'instar des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (vendredi) ou de la première estimation des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août (jeudi).



Ce lundi, le rendement des Treasuries à dix ans reflue de -2Pt vers 4,21%, après avoir grimpé au-delà des 4,36% la semaine dernière, un niveau inexploré depuis 16 ans.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se tend symboliquement de +1,5Pt à 2,5715%, restant à une vingtaine de points de ses pires niveaux des dernières semaines, nos OAT stagnent avec +0,6Pt à 3,0950%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Casino a annoncé vendredi soir que le Tribunal de commerce de Paris se prononcerait dans le courant du mois de septembre sur les demandes de délais de grâce relatives aux obligations qu'il a émises.



TotalEnergies a annoncé ce matin poursuivre son engagement vis-à-vis de ses clients automobilistes qui garantit que le prix du diesel et de l'essence ne dépassera pas 1,99 euro le litre dans l'ensemble de ses 3400 stations-service en France jusqu'à la fin de l'année.



Plastic Omnium annonce la construction de la plus grande usine américaine de stockage d'hydrogène à Grand Blanc Township, dans l'Etat du Michigan, pour fournir 'un grand constructeur automobile américain' sans en préciser le nom.



Alstom annonce que le consortium SIF qu'il dirige, et comprenant également Sofratesa, a été sélectionné par le FITRAM de la République dominicaine pour livrer un système de monorail intégré Innovia à la ville de Santiago de los Caballeros.



Enfin, Renault a dévoilé aujourd'hui le nom de son futur SUV du segment B à l'international : Kardian. Le véhicule sera présenté le 25 octobre prochain à Rio de Janeiro avant d'être commercialisé en Amérique Latine dans un premier temps.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.32%