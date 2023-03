CAC40: franchit les 7300 pts après les chiffres d'inflation information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 16:25

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,9%, autour des 7325 points, après la publication des chiffres de l'inflation plutôt encourageants des deux côtés de l'Atlantique.



Ainsi, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 6,9% en mars 2023, marquant donc un ralentissement sensible par rapport au taux annuel de 8,5% observé en février, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.



Néanmoins, 'cette chute est entièrement due à une baisse de l'inflation énergétique', pointe Capital Economics, précisant que le taux d'inflation sous-jacent (hors énergie, alimentation, alcool et tabac) a au contraire atteint un nouveau record de 5,7%, après 5,6% en février.



Pointant aussi un marché du travail de la zone euro tendu, avec un taux de chômage resté inchangé à 6,6% en février, le bureau londonien s'attend à ce que la BCE 'continue d'augmenter ses taux d'intérêt, portant son taux de dépôt à un sommet de 4%'.



Outre-Atlantique, les statistiques mensuelles des revenus et des dépenses des ménages américains ont montré ce matin un reflux inattendu du déflateur dit 'core PCE', l'indicateur de l'inflation le plus surveillé par la Fed.



En rythme annuel, cet indice a affiché une hausse de 4,6% en février, un niveau inférieur à celui du mois de janvier (+4,7%) et aux anticipations des analystes (+4,7%).



Ce chiffre plutôt rassurant - de nature à apaiser les inquiétudes restantes liées à la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale - n'a pas pour autant fait bondir les 'futures' en préouverture.



'Plus fondamentalement, les marchés se soucient désormais davantage de l'évolution des conditions financières et de crédit plutôt que de l'inflation', résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



Ainsi, les investisseurs réalisent que les incertitudes tenaces sur l'économie vont rendre le chemin de la hausse plus cahoteux que ce à quoi ils s'étaient habitués depuis le début de l'année.



Ce matin, les investisseurs ont déjà pu prendre connaissance de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone. Ainsi, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 5,6% sur un an en mars 2023, marquant donc un net ralentissement après +6,3% le mois précédent.



Par ailleurs, en février 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens baissent sur un mois de 0,8% en volume, après une hausse de 1,7% en janvier, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Enfin, toujours en février 2023, les prix de production de l'industrie française se replient sur un mois (-0,7% après +1,3%), en particulier ceux des produits destinés au marché français (-0,9%).

Sur un an, ils décélèrent mais continuent d'être en forte hausse, à +13% après +14,5%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Viel & Cie publie pour 2022 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 44,3% à 73,6 millions d'euros et une marge d'exploitation améliorée de 1,3 point à 9,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 15,7% à 989,6 millions (+10,1% à cours de change constants).



ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir conclu auprès de quatre banques japonaises un accord sur une ligne de financement de cinq milliards de dollars pour sa co-entreprise avec Nippon Steel en Inde.



Casino a annoncé vendredi le succès de son offre de rachat lancée la semaine passée sur une émission obligataire de sa filiale Quatrim, qui devait arriver à maturité janvier 2024.



Enfin, la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune, Extime Media, par Aéroports de Paris (ADP) et JCDecaux.