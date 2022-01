CAC40: franchit les 7.000 pts, Wall Street dans le vert information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - Après avoir végété autour des 6.950 pts, la bourse de Paris achève finalement la séance avec un gain de 0,6%, autour de 7.023 euros, dans le sillage des trois principaux indices US: le S&P500 gagne 1%, le Dow Jones +1,2% et le Nasdaq +0,7%.



De son côté, l'Euro-Stoxx50 se contente de grappiller 0,2%, sur fond de Dollar en hausse de près de +1,5% depuis mercredi soir.



Hier soir, la Fed a confirmé la perspective de futures hausses de taux aux Etats-Unis, ainsi que la réduction de la taille de son 'bilan'.



Chez Commerzbank, les analystes s'attendent désormais à un premier tour de vis à l'issue de la réunion du mois de mars. 'Le FOMC a donné un signal clair en vue d'une hausse imminente des taux après sa réunion', estiment-ils.



La FED a au passage dressé un tableau relativement optimiste de l'économie américaine, et cela est confirmé par la 1ère estimation du PIB des Etats-Unis au quatrième trimestre 2021: il aurait grimpé de 6,9% d'après la toute première estimation du Département du Commerce, bien au-delà des +5,5% attendus par le consensus (après +2,3% en 3ème trimestre), ce bond provient de la reconstitution des stocks des entreprises (+173,5 milliards de dollars après une baisse de 66,8 de juin à fin septembre), ce qui permet aux Etats-Unis d'afficher au final leur plus forte croissance depuis près de 40 ans.



Les commandes de biens durables reculent en revanche de -0,9% au lieu de -0,6% attendu, mais hors transport, elles progressent de +0,4%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage se contractent de -30.000 à 260.000, il y avait mi-janvier 1,675.000 allocataires au chômage, soit +51.000 en une semaine.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a d'ailleurs grimpé de neuf points de base à 1,87% hier, avant de refluer en direction de 1,80% ce soir, un sursaut qui peut s'expliquer par le changement de ton perceptible dans le communiqué de politique monétaire de l'institution.



Par ailleurs, les marchés restent préoccupés par la situation politico-militaire dans le Donbass, en Ukraine, et la crainte d'une offensive russe.



Dans ce contexte délicat, les titres Intel (-2,7%) et Tesla (-7%) sont sanctionnés en dépit de la parution, hier soir, de résultats trimestriels jugés plutôt robustes.



Dans l'actualité française, les banques profitent de la fermeté affichée par la FED (écarts de +2%), mais c'est Sanofi qui prend la tête du CAC avec +3,3%.



Inversement, Orpea chute de -9,4% supplémentaires vers 39E (-57% en 1 semaine), Korian perd -10.6% et s'enfonce nettement sous le support long terme des 20E (incursion vers 19,2E, soit -31% en 5 séances).

Elior, plombe par le ralentissement de son activité liée à la pandémie dévisse de -11%, vers 5,2E.



Valeo a annoncé, à titre préliminaire pour 2021, un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros (contre une fourchette-cible d'octobre dernier qui allait de 16,9 à 17,2 milliards), en hausse de 5% par rapport à 2020 (+6% à périmètre et taux de change constants).



STMicroelectronics (+2%) publie au titre du quatrième trimestre 2021 un résultat net en hausse de 28,9% en comparaison annuelle, à 750 millions de dollars, soit 0,82 dollar par action, ainsi qu'une marge d'exploitation améliorée de 4,6 points à 24,9%.



Maisons du Monde affiche des ventes de l'exercice 2021 de près de 1,31 milliard d'euros, soit une progression de 15,1% par rapport à l'année précédente (+13,4% à périmètre comparable), dépassant ainsi son objectif qu'il avait revu en hausse en octobre dernier.