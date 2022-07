CAC40: franchit les 6000 pts, nette tendance haussière information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 17:05

(CercleFinance.com) - Proches du désespoir et de la capitulation mardi, les places boursières affichent une quasi euphorie ce jeudi (+2% pour l'Euro-Stoxx50, +1,7% à Paris).

Un véritable signe de confiance à 24H des chiffres de l'emploi US (NFP) qui sont considérés comme les plus cruciaux parmi ceux publiés cette semaine.

Les 'minutes' de la FED publiées mercredi soir furent la plus pure illustration du 'non-événement': les marchés n'ont rien appris de nouveau.



Quel retournement aussi sur le pétrole qui grimpe de +6% vers 105,8$ (le WTI affiche le même écart à 104$ sur le NYMEX): le scénario d'une récession apparaît moins menaçant... mais surtout le marché corrige un excès caractérisé par un flash-krach de -15% en 48H.



Les rendements obligataires se retendant de +9Pts sur nos OAT (1,86%)et sur les Bunds (1,30%) et +6,2Pts les T-Bonds US (2,963%) : les placements de 'sécurité' ne font plus recette.



Les investisseurs sont passés en 48H du mode 'risk-off' au mode 'risk-on' et le CAC40 de 5.790 à 6.020: c'est le 'bear-trap' parfait pour ceux qui ont réagi au puissant signal baissier sous les 5.880 (100Pts perdus dans la foulée, tous les indicateurs techniques au rouge vif).





Wall Street est en nette hausse avec un Dow Jones à +0,8% et un S&P500 à +1,1% après publication d'un déficit commercial des Etats-Unis en recul de -2,2Mds$ à -85,5 contre - 86,7 milliards le mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 87,1 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce léger repli de 1,3% d'un mois sur l'autre reflète une croissance de 1,2% des exportations américaines de biens et services, à 255,9 milliards de dollars, surpassant donc l'augmentation de seulement 0,6% des importations, à 341,4 milliards.



Le point d'orgue retentira demain avec le NFP : 320.000 créations de postes non agricoles sont attendus et un repli du taux de chômage à 3,5%.



Du côté des valeurs, le secteur auto et transport prend sa revanche : Alstom et Stellantis grimpent de +7%, devant Renault avec +6,2%.



EDF fait part de la décision conjointe de l'État et de Jean-Bernard Lévy de lancer dès à présent le processus de succession du PDG, le mandat de Jean-Bernard Lévy devant prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par ses statuts.



Eurazeo a fait part de la cession de l'intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, cession qui a généré pour le groupe d'investissement un produit de 633 millions d'euros.



bioMérieux annonce lancer 3P Enterprise, solution innovante pour garantir l'efficacité et la maîtrise des processus de contrôle de l'environnement à chaque étape et ainsi 'relever les défis quotidiens du contrôle de l'environnement dans l'industrie pharmaceutique'.



Dans son point mensuel, Euronext a indiqué mercredi soir que ses volumes au comptant (cash) ont reculé de 10% en juin par rapport au mois précédent, à un peu plus de 69,4 millions de transactions enregistrées.



Solutions 30 indique avoir été choisi par Unifiber, coentreprise Eurofiber-Proximus visant à déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers d'ici 2028.