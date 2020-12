Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : franchit les 5.600 dans le sillage de valeurs du luxe Cercle Finance • 29/12/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée haussière ce mardi, à 5.615 points (+0,5%), tout comme les principales places européennes avec +0,3% en moyenne (+0,1% à Francfort toujours en territoire record, +2,1% à Londres qui profite d'un rattrapage après sa fermeture la veille). Pour rappel, les marchés ont bénéficié lundi à la fois de l'annonce jeudi dernier d'un accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, intervenu juste avant Noël, du feu vert de Donald Trump au plan de soutien économique aux Etats-Unis (complété par une proposition de chèque de 2.000$ en faveur des ménages financièrement 'fragiles' du groupe démocrate) ainsi que du début des campagnes de vaccination contre le Covid-19, un véritable 'alignement de planètes' pour les investisseurs. 'Les stratégistes considèrent que tous les ingrédients sont réunis pour voir au-delà des incertitudes créées par la progression actuelle de l'épidémie qui trouvera ses limites avec les vaccinations contre le coronavirus', souligne Kiplink. 'Grâce à une conjonction d'éléments favorables, comme on en a eu rarement, à trois séances du jour de l'an, les gérants profitent de cette ultime fenêtre de tir pour réaliser les habillages de bilans pour clôturer l'année au plus haut', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, SAP prend 2% à Francfort, après l'annonce par Qualtrics, la filiale de l'éditeur allemand de progiciels spécialisée dans les plateformes d'enquête, de son intention de s'introduire prochainement en Bourse sur le Nasdaq. Ryanair parvient à grappiller moins de 1% après un début de séance dans le rouge, la compagnie irlandaise ayant annoncé mardi qu'elle allait retirer les droits de vote dont bénéficient ses actionnaires britanniques suite à l'accord sur le Brexit. Wall Street a fini la séance de lundi à des niveaux records, Facebook, Amazon et surtout Apple - qui est présent au sein des trois principaux indices de référence - faisant toujours figure de locomotives des marchés. La Bourse de New York est visiblement décidée à terminer l'année au sommet. La probabilité de chèques aux ménages porté de 600 à 2.000$ dope le fabricant d'i-Phones et Amazon. Les places asiatiques sont elles aussi orientées à la hausse ce mardi, avec notamment un bond de plus de 2,6% de la Bourse de Tokyo, qui affiche désormais plus de 15% de gains sur l'ensemble de l'année et inscrit sa meilleure clôture depuis 30 ans (le débordement de la résistance majeure des 27.000 a déclenché un tsunami d'ordres d'achat). Dans ces conditions, le marché parisien devrait tranquillement poursuivre son 'rally de fin d'année', qui lui a permis de reprendre 5% depuis le 21 décembre. S'il accuse encore un repli de 6,5% depuis le début de l'année, l'indice CAC 40 semble bien parti pour terminer l'année au-dessus de la résistance des 5.600 points. Le CAC40 est tiré vers les 5.620 par Worldline (+2,5%) et les valeurs du luxe (+2% sur Hermès et nouveau record absolu) puis +1,5% sur LVMH. Les investisseurs vont donc pouvoir aborder avec confiance l'exercice 2021, qui s'annonce placé sous le signe de la reprise économique après une année 2020 marqué par la pandémie. Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.53%