CAC40: franchit la barre des 8.000, ignore repli de W-Street

(CercleFinance.com) - Il n'y aura donc pas de suspens : les acheteurs ont repris fermement la mai et la bourse de Paris va inscrire une 4ème meilleure clôture historique consécutive (les +0,00% de la veille comptent aussi, puisque le score de clôture a dépassé de quelques dixièmes ceux de vendredi).

Le CAC40 qui gagne désormais plus de 0,4% s'installe au-delà des 7.800Pts l'indice étant tiré par Air Liquide (+8% et nouveau record absolu à 182,2E) puis Carrefour (+3%).

L'Euro-Stoxx50 pourrait terminer positif (nouveau record possible vers 4.766) alors que Wall Street reste bien en repli (-0,6% pour le S&P500 et -1,1% pour le Nasdaq)... mais tend à réduire un peu ses pertes depuis 16H45.



'L'un des faits notables de la semaine passée est le retour des inquiétudes concernant l'inflation et, de ce point de vue, il est intéressant de voir que les marchés d'actions ont plutôt bien résisté', souligne Danske Bank.



'Avec la remontée des rendements obligataires, il n'y a rien d'étonnant à voir les valeurs décotées de qualité ('value') surperformer et les valeurs de croissance sous-performer', estime la banque danoise.



Côté chiffres, le secteur de la construction a rebondi de +0,8% en séquentiel et à +1,9% en rythme annuel dans la zone euro en décembre, après deux mois consécutifs de contraction, selon Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne).

Mais les analystes de Capital Economics disent s'attendre à un accès de faiblesse du secteur du bâtiment cette année, après les plus hauts atteints au printemps dernier.

'Nous nous attendons à ce que la construction reparte à la baisse en 2024, essentiellement du fait de la piètre performance de l'Allemagne', souligne le bureau de recherche économique basé à Londres.



Aux Etats Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ressort en repli de -0,4% (22ème mois de repli consécutif) mais c'est 'moins pire' que les 0,5% de contraction attendus.

En conséquence, le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, mais prévient anticiper un ralentissement de la croissance à des niveaux proches de zéro sur les deuxième et troisième trimestres.



En Chine, les marchés boursiers ont été légèrement soutenus par l'annonce d'une baisse de 25 points de base du taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires.



Pékin espère que cette réduction plus marquée que prévu permette de vivifier le marché du crédit et le marché immobilier, réduire les coûts financiers des entreprises et des particuliers, et contribuer à la reprise économique.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se replie de -4,5Pts à 4,251% (+50Pts depuis le début de l'année), la baisse des rendements flirte avec les -4Pts en Europe avec des Bunds à 2,371% et sdes OAT à 2,8560%.

Le dollar consolide de -0,4% face à l'euro qui se redresse vers 1,083$.



Les cambistes continuent d'évoquer une situation 'compliquée' pour la monnaie unique, alors que l'économie européenne reste pour l'instant déprimée.



'Dans ces conditions, le point haut de 2023 à 1,1276 pour la paire semble très clairement inatteignable à moyen terme', affirment les équipes de DeftHedge, un spécialiste de l'aide à la décision pour la gestion du risque de change et des matières premières.



Le marché pétrolier reste tiraillé entre espoirs d'un redressement de l'économie mondiale et craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la demande.



Le Brent recule de 0,5% à 83 dollars le baril.



Dans l'actualité des entreprises, Bic (+9%) a publié hier soir un chiffre d'affaires de 526,1 ME au titre du 4e trimestre, stable en données publiées (-0,1%) et en hausse de 2,4% à base comparable, par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent.



Air Liquide a publié ce matin au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 11,6% à 3,08 milliards d'euros, soit 5,90 euros par action, et un résultat net récurrent en hausse de 13,3% hors effets de change. Les investisseurs saluent la hausse de la marge anticipée en 2024 ainsi que la hausse du dividende (+1 action gratuite distribuée au printemps, un 'cadeau' traditionnel).



CGG annonce la livraison d'une nouvelle étude CCUS (capture, utilisation et stockage de dioxyde de carbone) pour l'évaluation des sites potentiels de stockage de CO2 de la région en forte croissance du sud-est asiatique.



Neoen indique avoir franchi le cap de 1 GW (gigawatt) de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction dans les pays nordiques, cinq ans après avoir lancé la construction de sa première centrale éolienne en Finlande.







