CAC40: franchit 8000 pts, les valeurs bancaires en soutien information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,3% ce matin, autour des 8020 points, tirée par STMicro (+3,5%), Pernod Ricard (+2,6%) ainsi que par les bancaires (+1,5% pour Société Générale, +1,2% pour BNP Paribas et 1% pour Crédit Agricole).



A la veille des jours fériés (Armistice et Ascension) et en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, un climat d'attentisme devrait s'imposer sur les marchés.



Dans ce contexte, certains stratèges commencent à s'inquiéter de la grande dépendance des places boursières aux performances des méga-caps technologiques.



'Les marchés actions présentent une forte concentration, axée sur les 'Sept Magnifiques', avec une importante dispersion des performances au niveau des titres', souligne Nanette Hechler-Fayd'herbe, analyste chez Lombard Odier.



'Historiquement, des niveaux de concentration aussi élevés ont souvent été suivis d'un retour à la moyenne, sur fond de correction boursière', prévient-elle.



Malgré ces inquiétudes sur les valorisations de la tech, d'autres professionnels font preuve de davantage optimisme, jugeant que cet emballement est justifié par la période historique que vit actuellement le secteur.



'Nous estimons que les valeurs tech devraient profiter dans les mois à venir de la combinaison de trois facteurs: le boom des infrastructures IA, le rebond de la demande par les grands fournisseurs de services cloud et l'engouement pour l'IA générative avec des applications concrètes dans la publicité numérique', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Sur le front des statistiques, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% en mars dans lazoneeuroet de 1,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'Hexagone, le solde commercial de la France s'est amélioré légèrement en mars, selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi réduit à 5,47 milliards d'euros après 5,61 milliards en février.



Cette timide amélioration reflète une augmentation de 2,9% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à plus de 52,2 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de moins de 2,4%, à 57,7 milliards.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Arkema dévoile un résultat net courant en baisse de 14,8% à 138 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit 1,84 euro par action, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 4,6% à 350 millions, soit une marge d'EBITDA en légère progression de 0,5 point à 15%.



Bouygues publie un résultat net part du groupe de -146 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, une perte creusée de 12 millions sur un an, mais un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 26 millions d'euros, en amélioration de 17 millions.



A l'occasion de la visite d'Etat en France de Xi Jinping, TotalEnergies fait part de la signature avec le groupe énergétique chinois Sinopec, d'un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone.



Enfin, Suez a annoncé la signature de trois accords stratégiques en matière de transition écologique avec ses partenaires chinois Envision, Chongqing Sanfeng Environment et Dongguan Water Group.







