CAC40 : franchit 7600, grâce au luxe, dopé par relance Chine

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est clairement la principale bénéficiaire du plan de relance chinois -qui dope le secteur du luxe- avec un CAC40 qui s'adjuge +1,2% et refranchit en force les 7.600 (dans des volumes 2 fois plus étoffés que la veille, grâce au 'rush' sur Kéring +5%, Hermès et LVMH avec environ +4%).

Le gain a même atteint +1,7% vers 7.634 tandis que l'E-Stoxx50 n'a pas dépassé les +1,4% et Francfort les +1%.

Pour mémoire, le CAC a rebondi de plus de 5% depuis son plancher annuel du 6 septembre, soutenu à la fois par les baisses des taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine.



L'Euphorie retombe un peu depuis l'ouverture de Wall Street : en hausse symbolique vers 15H30, les indices US repassent dans le rouge de -0,1% environ (le 'luxe' impacte peu les marché US) et le Nasdaq cède même -0,3% (contre +0,5% anticipé).



Notons tout de même ce nouveau record absolu du Dow Jones inscrit à 42.235Pts et le re-test de son zénith par le S&P500 au cours des 1ers échanges.



La -bonne- surprise du jour provient de la mise en place par le gouvernement chinois d'une série de mesures destinées à soutenir l'économie, l'immobilier et les marchés financiers, ce qui a provoque une envolée de +4% des indices chinois et de Hong-Kong (l'indice CSI des grandes capitalisations de Chine continentale s'adjugeait plus de 3,7%).



Pékin a dévoilé dans la nuit tout un ensemble d'initiatives allant d'une baisse des taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants (5.000Mds$ d'encours) à une prochaine réduction du ratio des réserves obligatoires (ce qui permet aux banques de prêter davantage.



La banque centrale chinoise prévoit par ailleurs de créer de nouveaux outils de politique monétaire afin de soutenir le marché boursier et d'encourager les fonds à se diriger vers les marchés de capitaux.



A Wall Street, le 'chiffre du jour', c'est l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board : contre toute attente, la confiance du consommateur américain s'est dégradée au mois de septembre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, qui conforte le scénario d'un essoufflement de l'activité économique aux Etats-Unis.



Son indice de confiance a reculé à 98,7, contre 105,6 en août, alors que les économistes l'attendaient en amélioration à 104, après 103,3 en première lecture.



Il s'agit de son repli le plus marqué en trois ans.



Le sous-indice du jugement des américains sur leur situation actuelle a décroché de 10,3 points à 124,3, tandis que celui mesurant leurs anticipations a reculé de 4,6 points à 81,7.



Le ConfBoard souligne toutefois que ce dernier demeure au-dessus du seuil des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est potentiellement en devenir, souligne l'organisation professionnelle.



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

Il a reculé de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).



La tendance a également été freinée par un accès de nervosité sur le compartiment obligataire, avec un papier à 10 ans qui a flirté avec le seuil de 3,80% hier.



Si la décision de la Fed de 'frapper fort' en abaissant ses taux de 50 points de base la semaine dernière a dopé les marchés boursiers, il leur faudrait un nouveau 'geste fort' pour aller plus haut.

Et c'est justement l'un des scénarios qui fait son chemin à Wall Street : la FED qui s'est dite 'dépendante des données économiques' pourrait de nouveau retrancher 50Pts début novembre si l'emploi se dégradait.

Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, la dynamique haussière actuelle illustre simplement le fait que de l'argent frais se dirige désormais vers les actions.



'Comme anticipé, les capitaux placés dans les fonds monétaires commencent progressivement à être alloués sur le marché d'actions, à la recherche de rendements supérieurs', explique-t-il.



'Selon Bloomberg, lors de la semaine passée, 20 milliards de dollars sont sortis des fonds monétaires', poursuit le stratège.



'C'est un niveau hebdomadaire inédit depuis le mois de juin', ajoute-t-il.



'Ce mouvement de fond devrait perdurer dans les mois à venir et soutenir la dynamique haussière des actions', conclut le stratège de Pictet.



Cela s'était d'ailleurs traduit par une tension de +10Pts sur le '10 ans' la semaine passée, et +7Pts lundi matin.

Des rachats à bon compte se sont déclenché hier et les T-Bonds n'avaient finalement affiché que +2Pts de rendement.

Ce mardi, les T-Bonds '2034' rajoutent +2,6Pts à 3,7660%, le '30 ans' +3,5Pts à 4,116%.

En Europe, nos OAT se détendent symétriquement de -3Pts à 2,923%, les Bunds également à 2,145% : cela fait 78Pts de 'spread'... lequel s'est accru de +3Pts depuis la formation du nouveau gouvernement : rien de très marquant.







