CAC40 : franche remontée avec Biden leader et chiffres emploi Cercle Finance • 06/11/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,3%) réduit fortement ses pertes après les chiffres de l'emploi, puis une dépêche qui annonce que Joe Biden devient majoritaire (de très peu) en Pennsylvanie où Donald Trump semblait bénéficier d'une confortable avance mercredi soir. 'Une victoire en Pennsylvanie assurerait à M. Biden plus de 270 grands électeurs et lui ouvrirait la voie de la Maison Blanche, quels que soient les résultats dans les autres Etats', explique Deutsche Bank. Les votes par correspondance sont en train de faire basculer l'élection très nettement en faveur de Joe Biden (avec une marge de 50 grands électeurs), qui fait désormais la course en tête également en Géorgie (initialement créditée à Donald Trump). L'indice CAC 40 ne lâche plus que 0,3% à 4.968 points, l'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,2% alors que les 'futures' aux Etats Unis sont repassés de -1,2% à -0,3% également. Le CAC40 en reste pour l'instant sur 4 journées de forte hausse et 5 séances de hausse sur 6, pour un gain cumulé qui avoisine les 9%. C'est sans précédent depuis mi-avril. A New York, les marchés d'actions américains ont également poursuivi leur rally haussier hier soir, ce qui les place en bonne voie pour boucler leur meilleure semaine présidentielle en 50 ans (avec +7,5% pour le S&P500 et +8,9% pour le Nasdaq). Wall Street vient surtout d'effacer en quatre séances les quatre semaines de repli précédentes. Le communiqué de la Fed publié dans la soirée d'hier indique qu'elle est déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition pour contrer les effets de la crise et assure pouvoir augmenter encore 'sa puissance de feu', c'est-à-dire sa capacité à amplifier son programme d'assouplissement quantitatif ('QE'). Si l'issue de la présidentielle reste incertaine, le futur président américain, quel qu'il soit, n'aura pas les coudées franches pour mettre en oeuvre un plan de relance ambitieux avec un Sénat et une Chambre des représentants de deux couleurs différentes. Ce sera donc la Réserve fédérale qui devra s'employer à soutenir le PIB et financer le chômage partiel ou de longue durée. Côté chiffres, c'est donc la très bonne surprise avec la publication du rapport mensuel du Département américain du Travail: le taux de chômage recule de façon spectaculaire en octobre, de 7,7% vers 6,9% (le consensus tablait sur 7,5% à 7,7%) et les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à +906.000. Un score surprenant puisque l'enquête ADP n'en avait dénombré que 365.000 sur la même période (enquête publiée mercredi). Plus globalement, les créations d'emplois s'élèvent à 638.000, en recul de -24.000 par rapport à septembre (mais le consensus tablait sur seulement 600.000). Le taux de population active demeure historiquement faible à 61,7%, mais c'est mieux que les 61,3% de septembre Du coté des valeurs, les banques s'inscrivent en retrait, Natixis rechute de -8,7%, BNP Paribas de -2,2%. Scor a enregistré un résultat net de 135 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020. Le Groupe enregistre un cash-flow opérationnel élevé de 661 millions d'euros sur cette période. Elior (+11,5%, leader du SBF120) a réalisé un chiffre d'affaires de 3 967 millions d'euros sur l'année 2019-2020. La baisse est de -19,4% par rapport à l'année précédente. L'impact de la COVID-19 est estimé à -1 003 ME sur le chiffre d'affaires et 268 ME sur l'Ebita ajusté. Alstom a signé un contrat auprès de Casa Transports, la société gérant les transports publics de Casablanca. Le contrat s'élève à 130 millions d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.46%