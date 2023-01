CAC40: flirte avec 7.000, l'écart avec indices US se creuse information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 15:43

(CercleFinance.com) - Cette séance des '3 sorcières' se déroule bien, avec un CAC40 remonté au contact des 7.000 ce matin et qui conserve une avance de +0,6% à +0,7% vers 6.995, après avoir cédé près de 1,9% hier.

Le bilan sur 1 mois, c'est une hausse de +8%, et c'est également le gain annuel.

L'E-Stoxx50 n'est pas en reste avec un gain de +0,4% à 4.110, le DAX flirte avec les 15.000: ce début d'année n'a pas d'équivalent depuis 1 siècle.



A Wall Street, les indices US rouvrent en légère hausse avec le Dow Jones qui défend le seuil des 33.000, le S&P500 prend 0,2% à 3.900 et le Nasdaq reprend +0,5% dans le sillage de Netflix (+6% avec ses 320 million d'abonnés, dont +7,7 millions d'abonnés au 4ème trimestre au lieu de +4,5 anticipé).

Mais sur la semaine, le grand écart entre l'Europe se creuse puisque l'E-Stoxx ne cède que -1% contre -3% pour le Dow Jones (qui est même repassé négatif depuis le 1er janvier).



Hier, depuis Davos, plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la BCE avaient envoyé aux marchés un message de fermeté et de détermination dans leur lutte contre l'inflation, un avertissement entendu par les intervenants de marché à une semaine de la réunion de la Fed.



Certains stratèges estiment que les marchés sont allés trop haut et trop vite en ce début d'année 2023 et qu'ils pourraient maintenant éprouver le besoin de consolider.



Les investisseurs chercheront à y voir plus clair avec les statistiques attendues ce vendredi, à savoir les ventes de détail au Royaume-Uni et les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat se dégradent nettement avec un dix ans américain qui se tend de +6,5Pts vers 3,4650%, nos OAT grimpent de +11Pts à 2,592%, les Bunds der +10Pts à 2,153%.



Le dollar reprend symboliquement +0,1% face à l'euro, aux abords de 1,0810 $ pour un euro.



Dans l'actualité des sociétés, Orpea (stable à 6,84E) fait part de l'arrêt de ses négociations entre un consortium d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de sa dette non-sécurisée.



EDF annonce le succès d'une émission d'obligations senior pour un montant nominal de deux milliards d'euros et de 950 millions de livres sterling, émission en quatre tranches avec des maturités allant de neuf à 30 ans et des coupons allant de 4,25 à 5,625%.



Boiron affiche pour l'ensemble de l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 17,4% à 534,2 millions d'euros, dont une croissance de 13,6% à taux constants (+9,4% en France et +26,1% à l'international).



Enfin, Argan (-3% à 77E) publie au titre de l'année 2022 un résultat net récurrent (RNR) part de groupe en hausse de 6%, à 118,9 millions d'euros (soit 5,2 euros par action), représentant 72% des revenus locatifs, qui ont aussi connu une progression de 6%, à 166 millions.